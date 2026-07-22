A Gaza i morti restano un numero senza volto

Un ragazzo con la maglietta “Unità israeliana” corre incontro a Gadi Eisenkot a braccia aperte, e all’ultimo l’ex capo di stato maggiore lo scansa per abbracciare il deputato arabo Mansour Abbas. Lo spot elettorale generato con l’intelligenza artificiale lo ha diffuso lunedì sera Benjamin Netanyahu. In molti hanno riconosciuto in quel ragazzo Gal Eisenkot, figlio del rivale, ucciso a Gaza nel dicembre 2023 mentre serviva da riservista in un’unità commando. Ai suoi funerali c’era anche Netanyahu.

Sullo schermo la scritta chiude il ragionamento: “Eisenkot non ha un governo senza Yair Golan e i partiti arabi”. Dopo le reazioni il Likud ha ritirato la figura del giovane e l’ha rimpiazzata con una donna. Netanyahu ha parlato di un “tentativo scioccante di elementi estremisti di creare false teorie del complotto”. Il caduto esce dall’inquadratura, il messaggio resta.

Einav Zangauker, madre di Matan tenuto ostaggio per 738 giorni, ha scritto che vedendo Eisenkot correre a braccia aperte aveva immaginato Gal andargli incontro. Quell’abbraccio, ha aggiunto, avrebbe scaldato il cuore.

Il giorno dopo il presidente Isaac Herzog si è rivolto al Paese alla vigilia di Tisha b’Av: «le elezioni non sono una guerra civile». Ha chiesto ai candidati di non trasformare gli avversari in nemici e ha ammonito sulla responsabilità di ciò che si diffonde in rete. Nomi non ne ha fatti.

Intanto la stessa offensiva che ha ucciso Gal Eisenkot ha ucciso oltre 73.000 palestinesi, secondo il Ministero della Salute di Gaza. Per quell’offensiva la Corte penale internazionale ha emesso nel novembre 2024 un mandato d’arresto contro Netanyahu, con l’accusa di “fame come metodo di guerra” e di attacchi intenzionali contro i civili. Quei morti non hanno un volto da aggiungere o togliere da un video. Restano una cifra, mentre un caduto israeliano diventa materiale da campagna e poi, appena conviene, torna invisibile.