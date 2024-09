A Gaza la pace è lontana. Secondo un negoziatore di Israele, l'accordo con Hamas è improbabile che si realizzi in tempi brevi

Malgrado il pressing internazionale, l’accordo per il cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi tra Hamas e Israele è ancora lontano. I parenti degli ostaggi detenuti da Hamas nella Striscia di Gaza affermano di essere stati informati da uno dei principali negoziatori della squadra israeliana che un accordo di tregua è improbabile nel prossimo futuro.

Lo riporta l’emittente israeliana Channel 12 News. “Al momento sembra che l’accordo non si realizzerà. Nemmeno la prima fase. L’unica via da seguire è porre fine alla guerra”, avrebbe detto il negoziatore alle famiglie. “E continuare ad agire per convincere l’opinione pubblica a porre fine alla guerra”, avrebbe aggiunto la fonte.

Intanto un gruppo di famiglie di ostaggi e sostenitori stanno protestando in Begin Street a Tel Aviv, davanti al quartier generale dell’Idf, dopo che centinaia di migliaia di persone hanno partecipato a una manifestazione ieri sera nella stessa zona, chiedendo al governo di garantire un accordo di cessate il fuoco per gli ostaggi.