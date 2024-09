Un membro anziano del governo dell’Oman ha dichiarato che il suo paese non ha intenzione di procedere verso la normalizzazione delle relazioni con Israele, che deve cessare la sua “guerra barbara” nella Striscia di Gaza. L’Oman, paese del Golfo Persico, ha svolto per anni il ruolo di collegamento nelle comunicazioni diplomatiche sensibili tra gli Stati Uniti e altri Paesi occidentali e l’Iran.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha visitato il paese nel 2018, che a differenza dei suoi vicini Bahrein ed Emirati Arabi Uniti, non ha aderito agli Accordi di Abramo.

“A Gaza una guerra barbara”, l’Oman protesta con Israele e chiude alla normalizzazione delle relazioni tra i due Paesi

“La cosa più importante in questo momento non è se ci sarà o meno una normalizzazione, ma come raggiungere una soluzione alla questione palestinese e garantire i diritti dei palestinesi”, ha affermato il sottosegretario per gli Affari diplomatici Sheikh Khalifa bin Ali bin Issa Alharthy, in un’intervista rilanciata dai media israeliani.

Alharthy ha detto che l’Oman si sta concentrando sulla creazione di un’unità araba e musulmana a sostegno dei palestinesi. Lo stesso ha aggiunto che “le tensioni in Medio Oriente sono dovute alla guerra genocida condotta da Israele contro i palestinesi”. “Chiediamo un cessate il fuoco immediato”, ha concluso.