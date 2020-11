“A Natale comprate sotto casa”. Salvini a corto di idee se la prende con Amazon. Ma intanto il colosso dell’e-commerce continua ad assumere. Anche dove governa la Lega

“Natale senza Amazon, favorendo gli acquisti nei negozi, che cosa ne pensate? Ho fatto un sondaggio su Amazon, in poco tempo hanno votato in 50mila, il 61% dice no, i regali li compro sotto casa, piuttosto che con un clic”. E’ quanto ha detto a più riprese il leader della Lega, Matteo Salvini, che a corto di argomenti oggi a deciso di prendersela con il colosso americano dell’e-commerce. Una serie di tweet che arrivano nelle stesse ore in cui Amazon ha annunciato 100 nuove assunzioni destinate al nuovo centro di smistamento a Colugna, in provincia di Udine, comune amministrato da un sindaco di centrodestra eletto anche con i voti della Lega.