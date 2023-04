A Roma la manifestazione contro il Governo. La piazza sfida la Meloni

Davanti a quella che molti descrivono come una crociata delle destre contro i poveri, gli italiani hanno deciso di dire basta. E per farlo migliaia di cittadini hanno organizzato una manifestazione che si terrà questo pomeriggio in Piazza Santi Apostoli a Roma per manifestare pacificamente contro il taglio del Reddito di cittadinanza, lo stop del Superbonus 110%, nonché per denunciare la mancanza del salario minimo e le troppe storture della Sanità pubblica che è sempre più vicina al collasso.

Si tratta di un evento importante sia perché è privo di bandiere politiche e sia perché è stato organizzato dai cittadini ma che è stato silenziato dai quotidiani italiani i quali, in tante settimane, non hanno trovato il tempo per darne notizia. “I grandi giornali non hanno dato alcuna attenzione all’evento mentre è andata meglio con le tv tanto che io stessa ho fatto un intervento sia a Controcorrente che a L’aria che tira per parlare della manifestazione e delle problematiche legate al lavoro” ha spiegato a La Notizia Savina Perchinelli, organizzatrice del presidio.

La stessa ha precisato che malgrado la poca attenzione “l’organizzazione è andata avanti alla grande” come dimostra “la grande partecipazione” che è arrivata “anche da chi non mi aspettavo visto che si sono uniti a noi tante organizzazioni, gli esodati e perfino tutti i municipi di Roma che ci hanno dato una mano anche con la logistica”. Insomma un successo contro tutto e tutti, nato dalla consapevolezza che “i cittadini si sono stancati della politica” e “finalmente si dimostrano decisi a unirsi come popolo, infatti lo slogan della manifestazione sarà: ‘Il popolo scende in piazza e il governo trema’ perché la realtà è che solo noi possiamo battere un governo che sta facendo scelte scellerate” continua la Perchinelli.

“Faremo un presidio rumoroso ma pacifico per far sentire la nostra voce” a cui parteciperanno “ben più delle 6-700 persone stimate in precedenza” visto che “saremo a migliaia anche grazie alla visibilità che ci ha dato La Notizia”. Scopo della manifestazione, prosegue l’organizzatrice, è far arrivare un messaggio inequivocabile alla Meloni a cui “direi di smetterla di sedersi soltanto con rappresentanti politici, ministri e manager” perché deve “recarsi in piazza per stare in mezzo alla gente” e “toccare con mano i problemi quotidiani che noi persone oneste, perché questo siamo a dispetto di quanto dica la maggioranza che ci descrive come divanisti, dobbiamo affrontare quotidianamente. Parlo di difficoltà reali come la mancanza del lavoro, i salari da fame, l’impossibilità di fare una visita medica o il non poter comprare un libro scolastico per i nostri figli”.

Dalla guerra ai poveri alla Sanità in tilt. I cittadini allo stremo chiedono risposte all’Esecutivo

Dello stesso avviso anche Andrea Roda, co-organizzatore della manifestazione, che ha detto a La Notizia: “Onestamente non mi aspetto che il governo ci ascolti perché si sta dimostrando sordo davanti alle istanze dei cittadini. Tuttavia sono sicuro che con questa manifestazione riempiremo la piazza, cosa che se necessario replicheremo in futuro, e faremo sentire la nostra voce così che presto o tardi saranno costretti ad ascoltarci perché, glielo assicuro, noi non abbiamo nessuna intenzione di arrenderci”.