Un’organizzazione criminale radicata nei quartieri della periferia est di Roma è stata smantellata questa mattina dalla Guardia di Finanza. I militari del Comando Provinciale di Roma, su ordine della Direzione Distrettuale Antimafia, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di nove persone, accusate di far parte di un’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L’operazione rappresenta l’epilogo di complesse indagini condotte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Roma. Al centro dell’inchiesta, due promotori italiani ritenuti i vertici del sodalizio, attivo principalmente nei quartieri di Giardinetti, Torre Spaccata e Quarticciolo. Secondo gli inquirenti, i due avrebbero messo in piedi una rete ben strutturata per l’approvvigionamento e la distribuzione all’ingrosso di cocaina e hashish, destinata a numerosi trafficanti attivi nelle piazze di spaccio del quadrante sud-est della Capitale.

A Roma scoperta un’organizzazione criminale dedita al narcotraffico: 9 arresti

Il gruppo poteva contare su un flusso costante di stupefacenti, riforniti da canali stabili con base in Nord Europa e in Calabria, dove vantava contatti diretti con esponenti legati a una cosca di ‘ndrangheta. L’organizzazione si distingueva per l’elevato livello di efficienza e per una gestione tipica delle realtà criminali più strutturate: contabilità dettagliata dei proventi e delle partite di droga, una cassa comune per le spese operative, basi logistiche con depositi e vetture dotate di doppifondi per il trasporto sicuro degli stupefacenti.

Non solo. Per evitare intercettazioni e garantire riservatezza nelle comunicazioni, gli indagati si avvalevano di dispositivi criptati e piattaforme di messaggistica cifrata. Un sistema che consentiva loro di concludere rapidamente contrattazioni e consolidare relazioni con reti internazionali di narcotraffico, saltando intermediari e mantenendo prezzi competitivi sul mercato.

Nel corso delle indagini, i finanzieri hanno documentato numerosi episodi di traffico di droga per un totale di circa 90 chilogrammi di cocaina e 40 chilogrammi di hashish. Un sequestro che dà la misura della capacità operativa del sodalizio criminale, ora smantellato grazie all’azione congiunta delle Fiamme Gialle e della magistratura antimafia.