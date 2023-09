A Tor Bella Monaca il maxi-blitz di 300 agenti per sequestrare qualche dose di cocaina

Un altro blitz interforze, con 300 agenti impiegati tra polizia, carabinieri, guardia di finanza, polizia locale e vigili del fuoco. Un’altra volta a Tor Bella Monaca. E un’altra volta con risultati tutto sommato modesti: 295 dosi di cocaina sequestrati, dieci perquisizioni, due arresti e qualche denuncia.

Il blitz a Tor Bella Monaca

L’operazione ha portato a dieci perquisizioni a persone ritenute di interesse operativo, con ispezioni nelle parti comuni e vani ascensori nel complesso conosciuto come ferro di cavallo, su via dell’Archeologia. Il protagonista del blitz è anche il cane Nathan, grazie al quale i carabinieri hanno trovato e sequestrato 295 dosi di cocaina, 10 di hashish e 2 di marijuana.

In un sottoscala di una palazzina è anche stato trovato un fucile ad aria compressa per uso sportivo da poligono. Due uomini sono stati denunciati per tentato furto aggravato (sono stati sorpresi mentre smontavano un’auto parcheggiata). Due persone sono state rintracciate e si è scoperto che dovevano essere in carcere per reati in materia di droga: sono state arrestate.

Altri controlli hanno portato alla denuncia di quattro persone per allacci illeciti alle utenze di acqua, gas e luce. Inoltre sono stati sgomberati quattro immobili di proprietà di Ater Roma, occupati abusivamente. La maxi (solo per il numero di agenti) operazione si è svolta mentre nello stesso municipio di Tor Bella Monaca (il sesto) si è tenuta la riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, alla presenza del prefetto Lamberto Giannini e del sindaco Roberto Gualtieri. Una presenza massiccia nella zona di Tor Bella Monaca per qualche denuncia e pochi sequestri.