A volte ritornano. Riappare Orfini e spara sul Governo. Lunedì presenterà alla direzione Pd un ordine del giorno sulle forniture militari all’Egitto

“La Direzione nazionale del Partito democratico chiede il blocco di qualsiasi ipotesi di vendita di forniture militari del nostro Paese all’Egitto”. Era un po’ che non se ne sentiva parlare. Così Matteo Orfini (nella foto) batte un colpo contro il Governo. Con un ordine del giorno che il terzo Matteo (dopo Renzi e Salvini anche per peso politico) presenterà lunedì alla Direzione Pd. Motivando la sua richiesta col fatto che “l’autorità giudiziaria egiziana non ha dato alcuna risposta alle richieste di rogatoria internazionale inoltrate dalla Procura di Roma per indagare sul barbaro omicidio di Giulio Regeni, non dando seguito alle legittime richieste della magistratura e dell’opinione pubblica italiana” e che “il governo egiziano non ha in alcun modo risposto alle campagne internazionali in favore della liberazione di Zaky”.