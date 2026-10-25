Apri un rubinetto e l’acqua non arriva.
Prendi il telefono e non c’è rete. Il Wi-Fi è spento, il bancomat non funziona e nel supermercato sotto casa i pagamenti elettronici sono momentaneamente fuori uso.
Quanto tempo riuscirebbe una famiglia normale ad andare avanti?
È la domanda che il governo britannico ha deciso di rivolgere ai propri cittadini.
Il 22 ottobre il Cabinet Office ha lanciato “Be Ready”, una campagna nazionale che invita le famiglie del Regno Unito a prepararsi per poter affrontare tre giorni di interruzione dei normali servizi.
Non è un messaggio apocalittico.
La campagna parla, soprattutto, di tempeste, alluvioni, incendi, blackout, interruzioni delle telecomunicazioni e problemi alla rete idrica. Ed è proprio questa normalità a renderla interessante.
Kit delle 72 ore nel Regno Unito: cosa bisogna avere in casa
Londra non propone bunker né dispense riempite per mesi.
Chiede qualcosa di molto più semplice: poter essere relativamente autonomi per 72 ore, così che durante un’emergenza i soccorsi possano concentrarsi sulle persone realmente vulnerabili.
|Categoria
|Cosa viene consigliato
|Acqua
|3 litri al giorno a persona per bere, per 3 giorni
|Cibo
|Alimenti non deperibili che non richiedano cottura o frigorifero
|Illuminazione
|Torcia e batterie di ricambio
|Calore
|Coperte, sacchi a pelo e vestiti caldi
|Informazioni
|Radio FM a batterie o a manovella
|Energia
|Power bank carico
|Pagamenti
|Un po’ di contanti, monete e banconote
|Documenti
|Copie cartacee dei documenti importanti
|Salute
|Kit di primo soccorso, farmaci e forniture mediche
|Bambini e animali
|Latte pronto, pannolini, cibo e acqua per gli animali
Il governo suggerisce tre litri d’acqua potabile al giorno per persona, precisando che ne servirebbe di più se dovesse essere utilizzata anche per cucinare e lavarsi.
Per il cibo vengono suggeriti prodotti a lunga conservazione che non richiedano elettricità: scatolame, frutta secca, noci e alimenti che la famiglia consumerebbe normalmente.
Perché anche i contanti?
È probabilmente uno dei dettagli che incuriosisce di più.
In una società che sta rapidamente abbandonando banconote e monete, Londra invita le famiglie a conservarne una piccola quantità.
Il motivo non è nostalgico.
Se manca l’elettricità o viene interrotta la rete dati, Pos e bancomat potrebbero non funzionare.
Avere qualche banconota significa poter acquistare un bene essenziale anche quando Apple Pay, carta di credito e app della banca diventano temporaneamente inutilizzabili.
La raccomandazione non indica una cifra uguale per tutti: l’importo deve dipendere dalle necessità della famiglia.
È quasi un piccolo paradosso tecnologico.
Più diventiamo digitali, più un’emergenza ci ricorda quanto possa essere utile avere ancora qualcosa di analogico.
E perché una radio nel 2026?
Per lo stesso motivo.
Lo smartphone è diventato insieme telefono, televisione, radio, mappa e fonte di informazioni, ma una batteria dura qualche ora o, nella migliore delle ipotesi, pochi giorni.
Una radio FM a pile o a manovella continua, invece, a funzionare anche quando internet non c’è e le reti mobili sono congestionate.
Il governo britannico consiglia persino di scrivere su carta le frequenze delle emittenti utilizzate per le informazioni e i numeri di telefono essenziali.
Un’agenda di carta, improvvisamente, torna tecnologicamente avanzata.
Non comprate tutto domani
C’è un dettaglio importante nel tono della campagna. Londra dice esplicitamente alle famiglie di non comprare tutto in una volta.
Prima bisogna guardare ciò che si ha già in casa; poi aggiungere gradualmente qualche prodotto durante la normale spesa, controllando le scadenze ogni sei mesi.
È anche un modo per evitare due effetti collaterali tipici delle emergenze: acquisti compulsivi e scaffali svuotati.
L’obiettivo dichiarato non è creare paura, ma normalizzare la preparazione.
Perché proprio adesso?
Il Regno Unito arriva da un periodo segnato da forti fenomeni meteorologici.
Il governo cita le tempeste dello scorso inverno e gli incendi estivi come esempi di eventi capaci di interrompere elettricità, comunicazioni, acqua e trasporti, ma la campagna si inserisce anche in un movimento europeo più ampio.
Francia, Irlanda e Paesi Bassi utilizzano già raccomandazioni simili sui tre giorni di autonomia domestica.
Uno Stato può avere servizi di emergenza molto efficienti, ma se milioni di persone hanno contemporaneamente bisogno di aiuto per esigenze minime, il sistema si sovraccarica.
Una famiglia che può aspettare 72 ore permette ai soccorritori di raggiungere prima un anziano solo, una persona con disabilità o qualcuno che dipende da apparecchiature mediche.
E se in casa c’è una persona fragile?
Qui il piano diventa molto più serio.
La campagna invita a considerare farmaci, apparecchi sanitari, latte per neonati e altre necessità specifiche.
Nel Regno Unito esiste, inoltre, il Priority Services Register, attraverso il quale le aziende di elettricità, gas e acqua possono sapere quali clienti necessitino di assistenza aggiuntiva durante un’interruzione.
Tra le persone potenzialmente ammissibili figurano anche le famiglie con bambini sotto i cinque anni.
C’è poi un invito quasi antico nella sua semplicità: conoscere i vicini.
Scambiarsi i numeri di telefono, sapere se nel palazzo vive qualcuno che ha bisogno di aiuto, accordarsi su chi controllare durante un blackout.
La resilienza, secondo Londra, non è soltanto una questione di oggetti. È anche una questione di relazioni.
Sta arrivando una guerra?
È inevitabile che una campagna di questo tipo, in un’Europa attraversata da tensioni geopolitiche, venga letta anche in questa chiave.
Il governo britannico presenta l’iniziativa soprattutto come preparazione alle emergenze quotidiane e agli eventi meteorologici estremi, non come annuncio di una minaccia militare imminente.
È una distinzione importante. Prepararsi a un blackout non significa prevedere che il blackout avverrà domani.
Significa riconoscere che elettricità, acqua, telefoni e internet sono diventati così essenziali che anche poche ore senza di loro possono mettere una famiglia in difficoltà.
Per questo il consiglio più curioso della campagna britannica forse non è comprare una radio.
È capire, prima di averne bisogno, quanto siamo realmente autonomi quando tutto ciò che diamo per scontato smette improvvisamente di funzionare.