Acqua, cibo e contanti per 72 ore: perché il Regno Unito chiede alle famiglie di prepararsi alle emergenze

Tre litri d’acqua al giorno per persona, cibo che non abbia bisogno del frigorifero, una radio a batterie, torce, power bank e un po’ di denaro contante. Il governo britannico ha lanciato una campagna che invita le famiglie a essere autonome per tre giorni in caso di interruzione di elettricità, acqua, internet o servizi essenziali. Londra, però, precisa: non è un invito al panico né la preparazione a una guerra imminente. È un nuovo modo europeo di parlare di resilienza