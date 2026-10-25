Bagaglio a mano, rimborsi e voli cancellati: cambiano i diritti dei passeggeri, ma non da subito

Il nuovo regolamento europeo è entrato in vigore il 22 ottobre e riscrive molte delle regole che riguardano chi vola: bagagli, ritardi, cancellazioni, famiglie sedute insieme, rimborsi e riprotezione. Attenzione al primo equivoco: le nuove disposizioni si applicheranno dal 23 ottobre 2027. E “trolley gratis” non significa esattamente quello che molti titoli stanno facendo credere