È una scena che conoscono milioni di viaggiatori.
Si arriva al gate convinti di avere rispettato tutte le regole e parte il controllo: borsa sotto il sedile, zaino troppo gonfio, trolley da infilare nella gabbia metallica.
Poi la domanda: sono altri 50 euro?
Il bagaglio è diventato negli ultimi anni uno dei punti più delicati del modello low cost, con tariffe apparentemente economiche che possono crescere rapidamente quando si aggiungono trolley, posto a sedere e altri servizi.
L’Europa ha appena cambiato le regole del gioco.
Il nuovo regolamento Ue 2026/2202 sui diritti dei passeggeri aerei è entrato formalmente in vigore il 22 ottobre 2026, ma sarà applicabile dal 23 ottobre 2027.
Quindi chi parte questo weekend continua a essere soggetto alle regole attualmente in vigore.
Bagaglio a mano, rimborsi e voli cancellati: il trolley sarà davvero gratuito?
Non proprio.
Il nuovo regolamento stabilisce che ogni passeggero abbia diritto a portare gratuitamente in cabina un oggetto personale, per esempio una piccola borsa o uno zaino, che non superi indicativamente i 40x30x15 centimetri o possa comunque essere collocato sotto il sedile davanti.
Per il vero e proprio bagaglio a mano la disciplina è più sofisticata.
Le compagnie dovranno mostrare prima dell’inizio della prenotazione, come opzione di default, una tariffa che includa un bagaglio a mano.
Potranno, però, continuare a offrire una tariffa più economica a chi sceglie volontariamente di viaggiare senza quel bagaglio.
Quindi il nuovo sistema non dice semplicemente: “ogni biglietto comprende gratuitamente un trolley”.
Dice qualcosa di diverso e forse più importante: il viaggiatore deve poter vedere immediatamente quanto costa davvero volare con un bagaglio a mano, senza scoprire l’extra soltanto dopo una sequenza di schermate.
I nuovi diritti in sintesi
|Situazione
|Cosa prevede il nuovo regolamento
|Oggetto personale
|Sempre consentito gratuitamente
|Bagaglio a mano
|La tariffa che lo include deve essere mostrata di default
|Volo con oltre 3 ore di ritardo all’arrivo
|Possibile compensazione da 250, 400 o 600 euro, salvo eccezioni
|Compagnia non offre riprotezione entro 3 ore
|Il passeggero può organizzarla autonomamente entro determinati limiti
|Famiglie con bambini
|Diritto a sedere insieme senza supplementi
|Mancato volo di andata
|Non può comportare automaticamente la perdita del ritorno
|Entrata in applicazione
|23 ottobre 2027
Ritardo di tre ore: fino a 600 euro
Il nuovo regolamento consolida il diritto alla compensazione economica in caso di ritardi rilevanti.
Quando il passeggero raggiunge la destinazione finale con più di tre ore di ritardo, nelle condizioni previste dalla normativa e in assenza delle eccezioni applicabili, la compensazione può essere di:
- 250 europer voli fino a 1.500 chilometri
- 400 europer i voli intra-Ue oltre 1.500 chilometri e per le altre tratte tra 1.500 e 3.500 chilometri
- 600 europer le altre tratte.
È prevista tutela anche quando un volo viene cancellato con meno di 14 giorni di preavviso, sempre valutando circostanze e condizioni del singolo caso.
Tre ore senza alternativa? Puoi cercarti il viaggio
Una delle novità più interessanti riguarda la riprotezione.
Se il passeggero comunica di voler proseguire il viaggio e la compagnia non gli offre entro tre ore un’alternativa comparabile, potrà organizzarsi autonomamente.
Il vettore dovrà poi rimborsare le spese necessarie e ragionevoli entro i limiti fissati dal regolamento, fino a un massimo del 400% del prezzo originario del biglietto.
È un cambiamento importante.
Significa ridurre quelle situazioni assurde nelle quali un viaggiatore rimane ore davanti a un banco assistenza mentre sul telefono vede partire voli alternativi che potrebbe acquistare da solo.
Cibo, internet e hotel: cosa deve offrire la compagnia
Anche l’assistenza viene definita in maniera molto dettagliata.
Durante un’interruzione, il passeggero dovrà avere diritto a un ristoro ogni due ore, un pasto dopo tre ore e successivamente ogni cinque ore, fino a tre pasti al giorno.
Sono previsti anche accesso a internet e due telefonate.
Se è necessario trascorrere una o più notti prima di poter partire, la compagnia deve fornire gratuitamente hotel e trasferimento tra aeroporto e struttura, secondo le condizioni previste.
Per chi ha passato una notte su una sedia di aeroporto non è affatto una questione teorica.
Famiglie finalmente sedute insieme
C’è poi una novità quasi sorprendente per la sua semplicità.
Le famiglie che viaggiano con bambini avranno diritto a sedere insieme senza pagare un supplemento.
La stessa tutela viene rafforzata per gli accompagnatori di passeggeri con disabilità o mobilità ridotta.
In pratica non dovrebbe più essere necessario pagare soltanto per evitare che un bambino venga assegnato a file di distanza dal proprio genitore.
E se salto l’andata?
Anche qui arriva una piccola rivoluzione.
Oggi alcune condizioni tariffarie possono creare problemi quando un viaggiatore non utilizza una tratta del biglietto.
Con le nuove regole una compagnia non potrà negare l’imbarco sulla tratta di ritorno semplicemente perché il passeggero non ha utilizzato il volo di andata dello stesso contratto.
È il cosiddetto problema del “no-show”.
Una situazione apparentemente marginale finché non capita: un treno in ritardo, un viaggio anticipato in automobile o una partenza modificata all’ultimo momento possono altrimenti mettere a rischio anche il volo successivo.
Quindi cosa cambia da oggi?
Il regolamento è entrato in vigore il 22 ottobre 2026, ma l’applicazione è fissata al 23 ottobre 2027.
Le compagnie hanno, quindi, un anno per adattare sistemi di prenotazione, procedure, assistenza e condizioni tariffarie.
Per i passeggeri significa soprattutto evitare titoli ingannevoli del tipo “da oggi il trolley è gratis”.
Non è così, ma tra dodici mesi prenotare un volo europeo dovrebbe diventare più trasparente e, quando qualcosa va storto, ottenere aiuto dovrebbe essere un po’ meno complicato.
Perché un biglietto aereo non dovrebbe essere una scommessa sulle clausole scritte in piccolo.
Dovrebbe essere, prima di tutto, un contratto per arrivare da qualche parte.