La lavatrice smette di funzionare, lo smartphone non si ricarica più, l’aspirapolvere non si accende. Fino a ieri la domanda era quasi automatica: conviene aggiustarlo o comprarne uno nuovo? Dal 22 ottobre in Italia sono entrate in vigore nuove regole sul diritto alla riparazione. Produttori più responsabilizzati, ricambi più accessibili e 12 mesi aggiuntivi di garanzia se si sceglie di riparare. Ma attenzione: non tutto diventa riparabile gratis e le novità non riguardano indistintamente qualsiasi prodotto

Succede spesso così. La lavatrice ha qualche anno, comincia a fare un rumore poco rassicurante e il tecnico pronuncia la frase che nessuno vorrebbe sentire: “Per quello che costa ripararla, forse conviene cambiarla”.

Lo stesso accade con telefoni, aspirapolvere e piccoli elettrodomestici.

È uno dei paradossi della società dei consumi: oggetti tecnologicamente sempre più sofisticati possono diventare economicamente “vecchi” per colpa di una batteria, un componente elettronico o un ricambio difficile da trovare.

Dal 22 ottobre 2026 qualcosa cambia.

È entrato, infatti, in vigore il decreto legislativo 176 del 25 settembre, che recepisce in Italia la direttiva europea sul cosiddetto diritto alla riparazione. L’obiettivo è rendere meno conveniente buttare un prodotto ancora recuperabile e più semplice scegliere di aggiustarlo.

Smartphone ed elettrodomestici, un anno di garanzia in più se si sceglie di riparare

La novità probabilmente più interessante per una famiglia riguarda la garanzia legale.

Quando un prodotto presenta un difetto di conformità durante il periodo nel quale il venditore ne è responsabile, il consumatore conserva la possibilità di scegliere, nelle condizioni previste dalla normativa, tra riparazione e sostituzione.

Se sceglie la riparazione, però, il periodo di responsabilità del venditore viene prorogato una volta per ulteriori 12 mesi dal momento in cui il bene viene riportato in conformità.

In altre parole, riparare non significa più necessariamente sentirsi meno tutelati rispetto a chi riceve un prodotto sostitutivo. È un incentivo molto concreto.

Pensiamo a uno smartphone che si guasta quando è ancora coperto dalla garanzia legale. Se il consumatore sceglie di farlo riparare, quella decisione gli garantisce un anno aggiuntivo di tutela.

Cosa cambia per il consumatore

Situazione Nuova tutela Prodotto difettoso durante il periodo di responsabilità Resta la possibilità di chiedere i rimedi previsti dalla legge Si sceglie la riparazione Il periodo di responsabilità viene esteso una volta di 12 mesi Prodotto fuori garanzia ma coperto dagli obblighi Ue di riparabilità Il produttore deve offrire la riparazione, salvo che sia impossibile Ricambi Devono essere messi a disposizione secondo gli obblighi Ue e a prezzi ragionevoli Piattaforma europea dei riparatori Prevista dal 2027

Le nuove regole riguardano i prodotti per i quali la legislazione europea prevede già requisiti di riparabilità: tra gli esempi indicati dall’Ue figurano lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, aspirapolvere e telefoni cellulari. La platea potrà progressivamente ampliarsi con l’introduzione di nuovi requisiti europei di ecodesign.

Fuori garanzia non significa più automaticamente “arrangiati”

È forse la parte culturalmente più interessante della riforma.

Finora, una volta terminata la garanzia, il rapporto con il produttore poteva diventare molto complicato: trovare un ricambio, capire chi effettuasse la riparazione e soprattutto sapere quanto sarebbe costata poteva trasformarsi in un percorso a ostacoli.

Per i prodotti interessati dalle norme europee, il produttore deve, invece, consentire la riparazione entro un tempo ragionevole e a un prezzo ragionevole, a meno che riparare il bene sia tecnicamente impossibile.

Dovrà, inoltre, rendere facilmente accessibili le informazioni sui servizi offerti e facilitare l’accesso ai pezzi di ricambio.

Questo non significa che il produttore debba aggiustare gratuitamente un frigorifero di dieci anni.

“Diritto alla riparazione” non significa riparazione gratuita per sempre.

Significa piuttosto che, quando un prodotto rientra nelle categorie interessate ed è tecnicamente riparabile, il consumatore non dovrebbe essere spinto verso l’acquisto di un bene nuovo semplicemente perché ripararlo è reso artificialmente complicato o troppo costoso.

Anche i riparatori indipendenti diventano più importanti

C’è poi un altro aspetto della riforma destinato a cambiare il mercato.

Le norme europee puntano a evitare pratiche che ostacolino ingiustificatamente la riparazione da parte di operatori indipendenti e favoriscono l’accesso ai pezzi di ricambio a condizioni ragionevoli.

Il risultato potrebbe essere un mercato della riparazione molto più competitivo.

Non soltanto assistenza ufficiale del produttore, quindi, ma una rete più ampia di tecnici in grado di intervenire.

Per chi vive in una piccola città o per chi non può permettersi di spendere centinaia di euro per sostituire un elettrodomestico, può essere una differenza tutt’altro che marginale.

Arriverà anche una specie di “preventivo europeo”

La riforma introduce, inoltre, il modulo europeo di informazione sulla riparazione.

L’idea è molto semplice: consentire al consumatore di conoscere in anticipo elementi essenziali come prezzo, tempi dell’intervento e condizioni del servizio.

Le informazioni indicate nel modulo restano valide per 30 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

Dal 2027 dovrebbe, inoltre, diventare operativa una piattaforma europea online capace di mettere in contatto consumatori e riparatori.

Una sorta di motore di ricerca della riparazione: inserire il prodotto, individuare chi è in grado di aggiustarlo e confrontare più facilmente le offerte.

Perché Bruxelles vuole farci riparare quello che compriamo

Dietro la tutela del consumatore c’è una questione economica e ambientale di impatto.

Secondo il Consiglio dell’Unione europea, la sostituzione prematura di prodotti ancora riparabili contribuisce ogni anno alla produzione di circa 35 milioni di tonnellate di rifiuti, al consumo di 30 milioni di tonnellate di risorse e a 261 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra nell’Ue.

E poi ci sono le materie prime.

Uno smartphone contiene metalli, terre rare e materiali la cui estrazione avviene spesso fuori dall’Europa. Allungare la vita degli oggetti significa, quindi, anche ridurre una parte della dipendenza europea dalle catene internazionali delle materie prime.

Non è soltanto ecologia. È politica industriale.

Quindi posso finalmente tenere il mio telefono per dieci anni?

Non necessariamente.

La nuova disciplina non cancella l’usura, non rende eterno un prodotto e non obbliga un produttore a compiere una riparazione impossibile, ma cambia il punto di partenza.

Fino a oggi troppo spesso la domanda era: “Quanto mi costa comprarne uno nuovo?”.

Da adesso dovrebbe diventare più facile chiedere prima: “Quanto mi costa farlo vivere ancora?”

Ed è forse questa la trasformazione più importante.

Per anni siamo stati abituati a considerare normale sostituire un oggetto quando ripararlo diventava troppo difficile.

Dal 22 ottobre l’Europa prova a invertire quel ragionamento.

Non obbligandoci a tenere per sempre la stessa lavatrice o lo stesso smartphone, ma provando almeno a fare in modo che, quando si rompe un pezzo, non sia automaticamente tutto il resto a diventare un rifiuto.