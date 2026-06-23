Un inseguimento nella notte, un agente che finisce a terra, e una città intera che si ritrova a fare i conti con la morte di uno dei suoi eroi. L’agente della polizia locale di Milano, è morto mercoledì sera a Peschiera Borromeo, nell’hinterland sud-est del capoluogo lombardo, dopo essere caduto dalla sua moto di servizio durante un lungo inseguimento a un suv che aveva forzato un posto di blocco.

La fuga dall’Audi Q7, la caduta fatale e il ritrovamento del veicolo abbandonato

Tutto comincia nel quartiere di Ponte Lambro, periferia est di Milano, non lontano dall’aeroporto di Linate. Un’Audi Q7 non si ferma al posto di blocco: accelera e scappa. L’agentela si lancia all’inseguimento in sella alla moto di servizio, insieme con altre pattuglie, con la caccia che si sposta fuori città, verso Peschiera Borromeo. Intorno alle 21, in via Milano, qualcosa va storto. Il vigile cade a terra per cause che non sono ancora chiare. Ma il dubbio di chi indaga è che il suv potrebbe aver speronato la moto, provocando la caduta dell’agente.

Grazie all’arrivo tempestivo dell’elisoccorso, l’agente viene trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano dove, però, le sue condizioni precipitano fino al decesso.

Nel frattempo la caccia al suv è proseguita per tutta la notte. Pattuglie della polizia locale, della stradale e dei carabinieri hanno perlustrato l’hinterland milanese metro dopo metro. La svolta è arrivata all’alba, quando il veicolo è stato trovato abbandonato a Pioltello, comune a est di Milano. Vuoto, con il conducente che si è dileguato.

Una fuga che, però, è terminata nella tarda mattinata quando il conducente è stato rintracciato e fermato in provincia di Monza e Brianza. Con lui è stata fermata anche una seconda persona.

La Procura di Milano apre un fascicolo

Sul caso si muove la magistratura. La Procura di Milano è pronta ad aprire un fascicolo ipotizzando due reati: omicidio stradale e fuga pericolosa. Quest’ultimo è un reato introdotto di recente nel codice della strada, pensato proprio per scoraggiare chi si sottrae ai controlli mettendo in pericolo la vita altrui. Le indagini sono condotte dalla polizia locale e dalla polizia stradale, coordinate dalla pm Francesca Crupi.

Sul corpo dell’agente è stata disposta l’autopsia: dovrà essere fissata una data per gli accertamenti medico-legali, che serviranno anche a chiarire la dinamica esatta della caduta e l’eventuale contatto con il veicolo in fuga. Gli investigatori stanno analizzando i filmati delle telecamere della zona: quella strada, quella notte, qualcosa ha registrato.

Il cordoglio del sindaco Sala

Alla notizia della morte dell’agente, il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha affidato il suo messaggio a una nota: “La città di Milano si stringe attorno alla famiglia dell’agente di polizia locale” scomparso “in un tragico incidente mentre stava svolgendo il suo lavoro. Esprimo il mio personale cordoglio e quello della Giunta tutta anche al Corpo della Polizia Locale che ogni giorno lavora per garantire sicurezza ai e alle milanesi”.