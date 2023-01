Al setaccio la vita di Messina Denaro

Dopo aver interrotto la latitanza del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, gli investigatori dei Carabinieri del Ros si stanno concentrando ora sulla rete di connivenze che ha permesso all’ex capo mafia di Castelvetrano di rimanere un fantasma per trent’anni.

Gli investigatori del Ros analizzano cellulari, appunti e spostamenti del boss di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro

Informazioni preziose potrebbero emergere, già nelle prossime ore, dall’analisi dei due cellulari sequestrati a Messina Denaro il giorno della cattura a Palermo, alla clinica La Maddalena. Grazie ai dati contenuti nei telefonini, gli inquirenti potrebbero risalire ai contatti del boss: telefonate, chat, foto video, contenuti della rubrica e dati cancellati. Informazioni che gli investigatori dell’Arma stanno acquisendo anche dai gestori delle compagnie telefoniche.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la rete di contatti dell’ex latitante

Gli inquirenti sperano di ricostruire anche gli spostamenti dell’ex super latitante, proprio analizzando i dati contenuti nei due cellulari. I Carabinieri del Ros, parallelamente alle analisi informatiche, stanno verificando anche gli appunti e i numeri telefonici trovati nell’abitazione di Campobello di Mazara, dove si nascondeva Messina Denaro negli ultimi sei mesi.

Nell’agenda trovata nel covo di Messina Denaro, durante la lunga perquisizione condotta tra lunedì e martedì dai carabinieri del Ros e dal procuratore aggiunto Paolo Guido, ci sono riflessioni sulla vita e sull’amore, le date degli incontri con la figlia, brani di lettere ricopiati tutti da interpretare.

Ma nell’appartamento di vicolo San Vito, a Campobello di Mazara, a quanto si è appreso, non sarebbero stati trovati documenti esplosivi o carte compromettenti. Tantissimi, invece, i documenti sanitari, come referti e cartelle cliniche che documento le gravi patologie di cui soffre il capo mafia.

Prima ora d’aria nel carcere de L’Aquila

Intanto, nel penitenziario di massima sicurezza de L’Aquila, Matteo Messina Denaro ha già fatto la sua prima ora d’aria. Secondo quanto viene riferito il boss di Cosa Nostra, nonostante le limitazioni imposte dal carcere duro, è molto attivo e si è mostrato sempre sorridente con il personale che incrocia nel carcere abruzzese. Pe quanto riguarda invece le sedute di chemioterapia, a cui si sta sottoponendo periodicamente, potrebbero essere disposte in una struttura all’esterno del carcere di Preturo.

Domani la convalida dell’arresto di Luppino

È fissata per domani mattina, probabilmente nel carcere Pagliarelli di Palermo, l’udienza di convalida dell’arresto di Giovanni Luppino, l’agricoltore di 59 anni di Campobello di Mazara finito in manette lunedì dopo aver accompagnato il boss nella clinica di Palermo dove è stato catturato. Luppino è accusato di favoreggiamento e procurata inosservanza di pena.

Ai magistrati il 59enne – così come il medico che aveva in cura Messina Denaro, Alfonso Tumbarello, e il suo prestanome Andrea Bonafede, entrambe indagati – dovrà spiegare i suoi rapporti con il padrino ricercato per trent’anni.

Indagato anche l’oncologo trapanese che aveva in cura il capo mafia

Ed è indagato, sempre per favoreggiamento e procurata inosservanza della pena, anche un oncologo di Trapani che in passato aveva curato U siccu.

