Nel Trapanese il covo di Messina Denaro

È individuato il covo di Matteo Messina Denaro, il boss arrestato arrestato ieri in una clinica privata di Palermo. L’ultimo padrino di Cosa Nostra si nascondeva a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani, in pieno centro storico. Si tratta dello stesso paese di Giovanni Luppino, arrestato insieme al boss per favoreggiamento. Sono stati i Carabinieri del Ros e la Procura di Palermo a individuare il covo. La perquisizione è durata tutta la notte.

“Siamo arrivati in tarda serata a Campobello di Mazara – ha spiegato a Sky Tg24 il comandante del Ros, Pasquale Angelosanto -, che era sulla diretta influenza di Messina Denaro e lì abbiamo individuato l’abitazione. La Procura della Repubblica di Palermo è intervenuta è ha posto i sigilli. Adesso si attendono i rilievi scientifici affidati ai nostri Ris di Messina”.

“Noi riteniamo – ha aggiunto il generale dell’Arma – che si tratti di un’abitazione utilizzata con continuità nell’ultimo periodo e al suo interno confidiamo di trovare elementi significativi sulla rete di protezione del latitante. Faremo dei repertamenti biologici per scoprire se era abitata da più persone”.

Campobello di Mazara, il paese di 11mila abitanti dove è stato individuato l’ultimo covo di Messina Denaro, è a soli 8 chilometri da Castelvetrano, paese di origine del boss e della sua famiglia.

Alla perquisizione del covo, durata per tutta la notte, ha partecipato anche il procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido che da anni indaga sull’ex latitante di Cosa Nostra.

