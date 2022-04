Alessandra Ferri oggi: età, altezza, vita privata, marito e figlie della ballerina

Chi è Alessandra Ferri, la ballerina italiana che ha riscosso fama a livello internazionale nel corso della sua carriera?

Alessandra Ferri oggi: età, altezza e carriera

Alessandra Ferri è nata il 6 maggio 1963 a Milano ed è una nota ballerina italiana. Sin da bambina, ha cominciato a studiare danza, frequentando prima il Collegio Bianconi di Monza e, poi, la Scuola di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. A 15 anni, ha vinto una borsa di studio del British Council e, di conseguenza, si è trasferita a Londra per proseguire il suo percorso di studi presso la Royal Ballet School.

Nel 1980, è ufficialmente entrata a far parte della compagnia del Royal Ballet e ha vinto il prestigioso concorso internazionale per studenti di danza Prix de Lausanne. Il grande successo per la ballerina è arrivato nel 1983 con il Royal Ballet quando, a 19 anni, è stata scelta come prima ballerina e ha ottenuto il Lawrence Olivier Award. Inoltre, è astata anche nominata ballerina dell’anno dalla rivista Dance and Dancer e dal New York Times.

Nel 1985, si è trasferita all’American Ballet Theatre come prima ballerina su invito di Mikhail Baryshnikov, facendo tournée in tutti il mondo. Inoltre, è stata l’unica ballerina italiana del ‘900 a essere stata invitata come stella dall’esclusiva compagnia di balletto dell’Opéra di Parigi e dal Teatro Marijnskij di San Pietroburgo.

Fotografia, televisione e cinema

Nel corso della sua carriera, Alessandra Ferri non è stata solo ballerina ma si è cimentata anche con altre esperienze professionali. Nel 1992, ha partecipato al film tv La luna incantata che ha vinto la Palma d’oro nella sezione Film musicali del Festival della Televisione di Cannes. Nel 1998, ha partecipato con Sting al cortometraggio Prélude mentre, un anno prima, nel 1997, è stata modella e coautrice con Fabrizio Ferri del libro Aria, composto da scatti realizzati con tecnica digitale a Pantelleria.

Tra il 1992 e il 2007 è stata prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano. Nel periodo2015-2017, Ferri ha danzato alla Royal Opera House in Woolf Works in un balletto che era fortemente ispirato ai lavori di Virginia Woolf.

Vita privata, marito e figlie della ballerina Alessandra Ferri

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandra Ferri è stata sposata per anni con il fotografo e compagno di lavoro Fabrizio Ferri. Dalla loro relazione, sono nate due figlie: Matilde, venuta al mondo nel 1997, ed Emma, classe 2002.