Alessandro Di Battista torna in tv: domani sarà ospite di Di Martedì

Alessandro Di Battista ritorna in tv. Dopo il videomessaggio inviato la scorsa settimana, domani – martedì 29 settembre – l’ex deputato dei 5 Stelle sarà di nuovo ospite di Giovanni Floris a Di Martedì, su La7. Un ritorno attesissimo dopo il malore che l’ha colpito a Cuba e il successivo rientro in Italia, con ricovero al Policlinico Gemelli.

Di Battista sarà quindi tra gli ospiti della trasmissione di La7 e potrebbe anche raccontare, come lui stesso aveva preannunciato nel video della scorsa settimana, qualcosa in più di quello che gli è successo a Cuba e di quali sono le sue condizioni ora. Ma, sicuramente, Di Battista tornerà in televisione anche e soprattutto per tornare a commentare e analizzare i temi di attualità e di politica, come ha sempre fatto nei precedenti mesi.

Il ritorno di Di Battista in tv dopo il malore a Cuba

Un ritorno, per quanto possibile, alla normalità, che sicuramente verrà accolto molto positivamente dai tanti che si sono preoccupati per le sue condizioni di salute. Di Battista si è mostrato per la prima volta in tv, dopo il malore, in un contributo video andato in onda proprio durante Di Martedì. Il primo messaggio pubblico, a parte quelli sui suoi social, dopo il malore del 28 agosto, l’operazione d’urgenza a Cuba e il successivo rientro in Italia il 12 settembre. Di Battista oggi ha commentato un post di Andrea Scanzi, ironizzando sull’errore del Corriere della Sera che aveva pubblicato una card in cui si parlava della morte dell’ex deputato pentastellato: “Speriamo bene”, ha scritto sotto il post del giornalista lo stesso Di Battista.

La puntata di domani di Di Martedì si concentrerà sulle analisi della situazione di maggioranza e opposizione in vista delle prossime elezioni. Ma non mancheranno discussioni sul caro carburanti, sul consenso del governo, sulle elezioni suppletive della Camera e Reggio Calabria e sui conflitti internazionali.