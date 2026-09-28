Carburanti, al via il price cap: sconti al rifornimento

Roma, 28 set. (askanews) – È entrato in vigore il price cap, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla sua rete di distribuzione: 2,19 euro al litro per il diesel e 1,99 per la benzina. A Roma, in diversi distributori, gli automobilisti già usufruiscono del prezzo scontato.Anche la compagnia dell’Azerbaijan Socar, che controlla IP, ha annunciato di voler fissare un limite ai prezzi divendita di benzina e gasolio, partendo dalla rete a marchio IP, per poi estendere il meccanismo alle stazioni a marchio Esso e agli altri operatori della filiera che si riforniscono da IP e poi distribuiscono attraverso i propri marchi.Il valore dei prezzi verrà stabilito in base alle diverse esigenze – ha spiegato l’azienda – per garantire la sopravvivenza della filiera”. IP ha fatto sapere di aver allineato il limite di prezzo a quello di Eni in diverse stazioni sulle autostrade; in città, in diversi distributori di Roma, i prezzi sono rimasti al di sopra.Le associazioni dei consumatori hanno commentato positivamente l’iniziativa di Eni, sostenendo che i listini alla pompa di molti marchi hanno segnato un ribasso sia sulla rete ordinaria che sulle autostrade, dopo giorni di rialzi. “La concorrenza fa bene al mercato” afferma il Codacons, invitando gli altri marchi petroliferi a tagliare i listini e a fissare anch’essi un tetto massimo.