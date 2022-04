Alessandro Greco: età, carriera, moglie, separato e figli del conduttore di Furore

Chi è Alessandro Greco, il conduttore che è diventato noto al pubblico italiano con il programma Furore in onda su Rai 2.

Alessandro Greco: età e carriera nel mondo dello spettacolo

Alessandro Greco, all’anagrafe Alessandro Antonio Giuseppe Greco, è nato a Taranto il 7 marzo 1972 e ha 50 anni. Dopo aver conseguito il diploma, ha deciso di interrompere gli studi e dedicarsi alle imitazioni, determinato a sfondare nel mondo dello spettacolo. La sua carriera è cominciata nelle feste di paese e nelle televisioni locali, in attesa che qualcuno lo notasse.

Negli anni ’90 del secolo scorso, ha partecipato a Stasera mi butto, trasmissione in onda su Rai 1 che si poneva come obiettivo quello di cercare nuovi volti da introdurre nel mondo del piccolo schermo. Nonostante non abbia ottenuto la vittoria, Grego ha conquistato grande visibilità e ha poi ottenuto la conduzione di Furore. Al timone del programma è stato confermato per sei stagioni: nel 2017, è stato affiancato da Gigi e Ross.

Ha collaborato al quiz Zero e lode ed è stato scelto come conduttore di Miss Italia 2019, importante edizione che ha segnato il ritorno in Rai del format in concomitanza con il festeggiamento dei suoi 80 anni. Nel medesimo ruolo, è stato riconfermato anche nel 2020.

Nel 2021, è tornato in Rai per condurre Dolce quiz, in onda su Rai 2 il sabato a ora di pranzo mentre, nel 2022, gli è stato affidato il format COOK40, sempre in onda su Rai 2.

Moglie, separato e figli del conduttore di Furore

Per quanto riguarda la sua vita privata, nel 1997, Alessandro Greco ha incontrato la showgirl Beatrice Bocci, conosciuta sul set di Furore, che ha sposato nel 2008 con rito civile e nel 2014 con cerimonia in Chiesa. Greco e Bocci non sono separati: al contrario, vivono la loro storia d’amore in perfetta sintonia.

La coppia ha due figli: Alessandra, figlia adottiva di Grego in quanto nata da una precedente relazione di Beatrice Bocci, e Lorenzo.

La famiglia vive a San Giovanni Valdarno, in provincia di Arezzo.