Alessandro Roja: moglie, figli, film e programmi tv

Chi è Alessandro Roja, l’attore che a gennaio 2022 ha recitato in Non mi lasciare su Rai 1 ed è diventato noto per la sua partecipazione a Romanzo Criminale.

Alessandro Roja: biografia, film e programmi tv

Alessandro Roja è nato il 4 giugno 1978 a Roma, ha 43 anni e ha trascorso la sua infanzia in un quartiere popolare della capitale italiana insieme ai genitori e al fratello maggiore.

Concluse le scuole dell’obbligo, ha deciso di studiare e realizzare il suo sogno di diventare un attore. Nel 2004, si è diplomato presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, la rinomata scuola nazionale di cinema che ha sede a Roma. In questo periodo, ha anche cominciato a fare molta gavetta, ottenendo piccoli ruoli da comparsa in svariate produzioni nazionali.

L’attore ha, poi, raggiunto il successo nel 2008 quando ha recitato in Romanzo Criminale, interpretando il ruolo del Dandi. Tra gli altri progetti di successo ai quali ha partecipato, poi, figura anche Magnifica Presenza di Fernan Özpetek, regista noto per altre pellicole come Le fate ignoranti e Napoli velata.

Nel 2021, ha fatto parte del cast di Diabolik di Manetti Bros, tratto dal fumetto ideato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani. Nel film, Roja recita insieme a Luca Marinelli che interpreta, appunto, Diabolik e a Mirian Leone nel ruolo dell’ereditiera Eva Kant.

In televisione, oltre ad aver fatto parte del cast di 1992 con Stefano Accorsi e Miriam Leone, ha preso parte anche a È arrivata la felicità, Di Padre in figlia o, ancora, Tutto può succedere. Nel 2022, con Vittoria Puccini, ha recitato in Non mi lasciare.

Nel 2022, insieme a Edoardo Pesce, recita nel reboot di Altrimenti ci arrabbiamo, al posto di Bud Spencer e Terence Hill. Il film verrà distribuito a partire da mercoledì 23 marzo 2022.

Moglie e figli dell’attore

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alessandro Roja è particolarmente riservato. È noto, tuttavia, che l’attore abbia una moglie. Dal 2013, infatti, è sposato con Claudia Ranieri, figlia dell’allenatore di calcio Claudio Ranieri.

La coppia ha un figlio, Orlando, nato a novembre 2014. Il bambino condivide il proprio compleanno con la nonna di Roja.