Chi sono Alexandra e Leonardo Celi, l’attrice e il regista figli del noto artista italiano Adolfo Celi, deceduto nel 1989.

Alexandra e Leonardo Celi, chi sono i figli di Adolfo Celi?

Nel pomeriggio di martedì 17 maggio 2022, Alexandra e Leonardo Celi sono stati ospiti di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno per ricordare il padre Adolfo Celi, attore, regista e sceneggiatore italiano.

Entrambi figli di Adolfo Celi e dell’attrice rumena Veronica Lazar, Alexandra è nata il 15 agosto 1966 a Londra mentre Leonardo è nato nel 1968. Entrambi i figli dei due artisti hanno deciso di seguire le orme dei genitori e di intraprendere una carriera nel mondo dello spettacolo.

Alexandra Celi, infatti, è diventata un’attrice e ha recitato in film e serie tv come Mio figlio del 2005, in cui interpreta Monica Rovati; Io e mio viglio – Nuove storie per il commissario Vivaldi nel 2010; Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo, La dottoressa Gio, Il Nome della Rosa.

Per quanto riguarda Leonardo Celi, invece, si è affermato da un punto di vista artistico come autore e regista.

Il 23 luglio 2021, durante il Memorial Adolfo Celi organizzato dal Museo Regionale di Messina, ha avuto grande successo la proiezione del docufilm realizzato da Alexandra Celi con la regia di Leonardo Celi e Roberto Savaca Era la più bella di tutti noi – Le molte vite di Veronica Lazar.

Il ricordo della figlia Alexandra

Nel corso di un’intervista, Alexandra Celi ha ricordato il padre Adolfo Celi con le seguenti parole: “Era regale, mio padre; le spalle dritte, lo sguardo fiero. Incuteva timore, ma in realtà era tenero e divertente; pensava che i bambini dovessero essere educati con estrema libertà. Se ne andò improvvisamente la sera della prima di uno spettacolo dal titolo I Misteri di Pietroburgo, a pochi minuti dal chi è di scena. La sera precedente, al termine della prova generale, disse: ‘Salutatemi mia figlia’. Da quella sera il suo saluto è sempre con me, e quella sera ha cambiato per sempre la mia vita”.

A proposito del legame tra suo padre e Vittorio Gassman, invece, l’attrice ha raccontato: “Con Gassman erano amici fraterni. Mio padre lo adorava, e Vittorio era simpaticissimo. Gassman mi fu molto vicino dopo la morte di papà. Non finirò mai di ringraziarlo. Anzi, lo faccio anche adesso, sicura che possa ascoltarmi”.