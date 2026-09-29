Allarme bollette, la previsione dell’Ue: in inverno prezzi di luce e gas molto alti

Il commissario Ue all'Energia lancia l'allarme sulle bollette in vista dell'inverno: i prezzi di luce e gas saranno molto alti.

I prezzi delle bollette e del carburante rischiano di subire un’ulteriore impennata in inverno. Se, per il rifornimento di benzina e diesel siamo ormai su prezzi record, sul fronte delle bollette la situazione può invece peggiorare ancora con l’arrivo dell’inverno.

A lanciare l’allarme è il commissario Ue all’Energia, Dan Jorgensen, a margine del Consiglio informale Energia a Dublino: “Non c’è dubbio che ci stiamo avvicinando a un inverno che sarà impegnativo. Non prevediamo problemi di sicurezza dell’approvvigionamento” di energia, ma “prevediamo prezzi molto alti”, avverte.

Bollette, l’allarme della Commissione Ue: in inverno prezzi energetici molti alti

Il problema, spiega Jorgensen, è che pur non essendoci un’emergenza per gli approvvigionamenti, “per chi non può permettersi il combustibile sarà la stessa cosa”. Per questa ragione, l’Ue sta “valutando tutte le idee su come rendere le norme più flessibili, per renderle più efficienti”.

D’altronde il problema energetico è tra le questioni principali da affrontare a livello europeo, come dimostra anche il fatto che la dipendenza dell’Europa “ha superato i 100 miliardi di euro”: un dato dal quale emerge quanto sia “insostenibile dipendere da fonti energetiche provenienti da altre parti del mondo”, sottolinea il commissario.

Jorgensen parla, poi, delle tasse applicate sul fronte energetiche, ricordando che in alcuni Stati membri sono troppo alte quelle applicate sull’elettricità mentre sono “più basse” quelle sul gas. Il commissario invita i Paese a riconsiderare questo rapporto, tassando “l’elettricità meno del gas”.

L’ultima questione affrontata da Jorgensen è quella relativa alla tassa sugli extraprofitti energetici, proposta dall’Italia insieme ad altri cinque Paesi: “Abbiamo chiarito – sottolinea il commissario – che si tratta di una facoltà a disposizione degli Stati membri: li aiuteremo a definire i meccanismi in conformità con il diritto comunitario, qualora lo vogliano, ma non prevediamo un’imposta su scala europea”. Una tassa comunitaria, quindi, viene di nuovo esclusa.