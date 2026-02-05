Alleanza Assicurazioni accelera la trasformazione industriale e punta sull’insurbanking

Alleanza Assicurazioni accelera sulla trasformazione industriale, puntando sul consolidamento della partnership di insurbanking con Banca Generali. Una tappa che rappresenta anche un’innovazione nel modello di business e che è alla base del progetto Next, il cui obiettivo è rinnovare la consulenza professionale della rete diretta agenziale, integrando soluzioni assicurative e bancarie. Alla Convention 2026 di Genova, “Next to the Future”, Alleanza Assicurazione, storica compagnia del gruppo Generali, ha presentato le linee strategiche del nuovo anno, partendo soprattutto dalla trasformazione industriale che punta sull’evoluzione della consulenza professionale per rafforzare la leadership in protezione, previdenza, risparmio e investimento.

Alleanza Assicurazioni tra passato e futuro

L’ad, Davide Passero, non solo ha tracciato la roadmap per il 2026, ma ha anche parlato dei risultati dello scorso anno: i Premi Vita sono stati di 11,2 miliardi, la raccolta netta supera il miliardo, la nuova produzione si attesta oltre i 7 miliardi, trainata dalla rete diretta agenziale, con una crescita vicina all’8% annuo. Il 2026, ha spiegato Passero, “rappresenta un anno decisivo” con la trasformazione industriale di Next che “unisce competenze e innovazione per realizzare un nuovo modello di relazione e connessione”.

L’accordo di insurbanking con Banca Generali consente ad Alleanza di ampliare l’offerta per i clienti integrando servizi bancari (Conto Unico) e soluzioni assicurative (Stile Unico) in un’unica piattaforma di consulenza patrimoniale. L’evoluzione della consulenza professionale della Rete è uno dei cardini del nuovo corso, con una trasformazione del paradigma di relazione e connessione con il cliente. Alleanza, sottolinea l’ad di Generali Italia, Giancarlo Fancel, rappresenta “un asset strategico per il Gruppo Generali, capace di interpretare con visione e concretezza le trasformazioni del mercato. La spinta verso l’insurbanking, l’evoluzione digitale e la valorizzazione delle competenze della Rete sono scelte che rafforzano l’impegno di Generali ad essere partner di vita per famiglie e imprese”.