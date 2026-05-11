Investimenti e cantieri da record: estate di lavori per le ferrovie

Qualche disagio sarà inevitabile, ma l’obiettivo è limitarli e comunicarli in anticipo. Rete Ferroviaria Italiana (gruppo Fs) si prepara a un’estate ricca di lavori, con l’obiettivo di replicare il record di investimenti dello scorso anno e con 1.300 cantieri attivi ogni giorno per migliorare le infrastrutture del Paese e incentivare la mobilità su ferro. D’altronde uno degli obiettivi del piano infrastrutturale è proprio la costruzione di nuove linee ad Alta Velocità per aumentare del 30% la popolazione raggiunta.

Tra grandi opere, manutenzione ordinaria e straordinaria e aggiornamenti tecnologici, sono 1.300 i cantieri attivi sulla rete ferroviaria. Nel 2026, ricorda l’amministratore delegato di Rfi, Aldo Isi, gli investimenti hanno raggiunto il record di 11,6 miliardi, “superiore anche agli anni d’oro” dei cantieri dell’alta velocità tra il 2008 e il 2010. Allora c’erano i grandi cantieri, oggi sono tanti, più piccoli ma anche più diffusi su tutto il territorio. Questi investimenti hanno generato un indotto di 20,5 miliardi e dello 0,8% sul Pil, portando 112mila occupati nelle filiere coinvolte. Numeri che il gruppo spera di poter replicare quest’anno.

Investimenti e cantieri da record, Fs si prepara all’estate

D’altronde i lavori continuano e partono diverse opere. A inizio luglio, per iniziare, sarà attivata la tratta Napoli-Cancello (lotto dell’alta velocità Napoli-Bari). Nel secondo semestre verrà attivato il sestuplicamento della tratta Genova Principe-Genova Brignole. Terminerà, a Roma, la prima fase dei lavori della nuova stazione Pigneto, ma diverse novità arriveranno anche a Palermo e tra Campania e Basilicata, mentre nel 2027 è prevista l’attivazione della linea Brescia-Verona. I cantieri già ora non mancano e non mancheranno quest’estate, che si preannuncia con qualche disagio sulla rete ferroviaria.

Sono 272mila le interruzioni programmate annue, tra manutenzione (per il 37% degli investimenti) e grandi opere strategiche (63%). L’obiettivo, ora, è che i lavori abbiano il “minor impatto possibile sulla cittadinanza”, come spiega in conferenza stampa Giuseppe Inchingolo, chief corporate affairs del gruppo Fs. Insomma, i disagi ci saranno ma bisogna “evitare toni allarmistici” considerando che le interruzioni sono programmate e gli utenti sanno già quali sono i nuovi tempi di percorrenza, per quali giorni e per quali tratte. Sono venti le interruzioni previste nel periodo estivo, ma ad agosto saranno “comunque garantiti i servizi e le direttrici turistiche”, spiega Isi. Ci saranno deviazioni di percorso sull’alta velocità Milano-Venezia, lavori sulla Milano-Bologna, interruzione sulla Milano-Genova, allungamenti dei tempi dal 10 al 28 agosto tra Roma e Firenze e ricorso ai bus sostitutivi sulla linea Caserta-Foggia.