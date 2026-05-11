Verini (Pd): “Licenziamenti Giuli sono guerra di potere della destra”

Roma, 11 mag. (askanews) – “Questa vicenda si inquadra, secondo me, in una lotta di potere, perché non è un normale avvicendamento di persone che hanno rapporti fiduciari, no, quindi è una guerra di potere che riguarda Fratelli d’Italia come epicentro, ma che riguarda questa destra”: lo ha dichiarato il senatore del Partito Democratico Walter Verini, ospite a Start su Sky TG24, in merito ai “licenziamenti” fatti dal ministro della Cultura Alessandro Giuli.