L’Italia boccheggia davanti alla terza ondata di calore dell’estate 2026 che non accenna a placarsi e, anzi, si fa sempre più aggressiva. Da oggi, infatti, le temperature sfiorano i 40 gradi da Nord a Sud, con afa opprimente e un anticiclone nord-africano che stritola lo stivale. Uno scenario che per la giornata di oggi, martedì 14 luglio, ha spinto il Ministero della Salute a diramare il consueto bollettino sulle ondate di calore, e il quadro che emerge è tutt’altro che rassicurante: crescono ancora le città da bollino rosso, il livello più alto di allerta.

Le città da bollino rosso: qui scatta l’emergenza

Sono quattro le città che oggi si trovano in “condizioni climatiche di emergenza”, il livello 3 del sistema di allarme nazionale, con possibili effetti negativi anche sulla popolazione sana: Brescia, Firenze, Perugia e Torino. In queste aree il Ministero raccomanda la massima attenzione verso le fasce più fragili: anziani, bambini piccoli e persone con patologie croniche.

Bollino arancione: 11 città sotto osservazione

Il livello di rischio intermedio riguarda invece ben undici capoluoghi, dove le condizioni meteo possono rappresentare un pericolo soprattutto per i sottogruppi più vulnerabili: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Rieti, Roma, Verona e Viterbo.

Bollino giallo: attenzione anche qui

Chiudono la mappa del rischio dodici città da bollino giallo, il livello di allerta più basso ma comunque da non sottovalutare: Bari, Bolzano, Catania, Civitavecchia, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Trieste e Venezia.

Verso il picco shock: possibili 45 gradi in Sardegna

Le previsioni per i prossimi giorni non lasciano intravedere tregua: gli esperti parlano di un’ondata di calore “a oltranza”, con il Centro-Sud e le Isole che saranno davvero roventi. Ma la situazione peggiore è quella che si registrerà in Sardegna dove le temperature potrebbero sfiorare addirittura i 45 gradi. Il Nord resta leggermente più instabile, con qualche temporale di passaggio, ma senza un vero cambio di scenario.

I consigli del Ministero e il numero utile

Per fronteggiare l’emergenza, il Ministero della Salute ha attivato in tutti i pronto soccorso delle città monitorate un percorso preferenziale, il cosiddetto “codice calore”, pensato per garantire un trattamento tempestivo a chi accusa malori legati ad afa, disidratazione o colpi di calore. Resta inoltre attivo il numero di pubblica utilità 1500, dedicato in particolare alle persone più fragili, attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Tra le raccomandazioni di sempre: evitare l’esposizione al sole nelle ore centrali della giornata, bere molta acqua anche senza avvertire sete, prediligere ambienti climatizzati o freschi e prestare particolare attenzione a chi vive solo, agli anziani e ai più piccoli.