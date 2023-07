Allerta caldo annunciata nei prossimi giorni: dopo i temporali le temperature salgono fino a 45 gradi

Allerta caldo annunciata nei prossimi giorni. Mentre sono ancora in corso temporali sul alcune regioni, le temperature si preparano a salire vertiginosamente, come registrano gli esperti del meteo.

Sono ancora giorni di allerta meteo su alcune regioni, come oggi mercoledì 5 luglio. Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato nel suo bollettino precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su Triveneto, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte settentrionale, Valle d’Aosta, entroterra ligure, Toscana settentrionale ed orientale, Campania meridionale, Basilicata e Calabria settentrionale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati in particolare su Triveneto ed Emilia-Romagna orientale. Inoltre, già annunciata allerta gialla per rischio temporali, giovedì 6 giugno, in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Dopo i temporali le temperature salgono fino a 45 gradi

“L’arrivo del Nino aumenterà di molto la probabilità di battere i record di temperatura e innescherà più caldo estremo in molte parti del mondo e degli oceani”, ha spiegato il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas. La dichiarazione dell’Organizzazione meteorologica, spiega ancora Taalas, “è il segnale lanciato ai governi del mondo perché si preparino a limitare gli impatti sulla nostra salute, gli ecosistemi e le economie”. “Avvisi tempestivi e azioni preventive nei confronti degli eventi meteorologici estremi associati con questo fenomeno climatico sono vitali per salvare vite e mezzi di sostentamento”, avvertono dal Wmo. El Nino aumenta le precipitazioni in parti del Sudamerica, il sud degli Stati Uniti, il Corno d’Africa e l’Asia centrale. Causa invece gravi siccità in Australia, Indonesia, parti dell’Asia meridionale, America centrale e nord del Sudamerica.

In Italia, dopo i temporali, nel weekend arriva il cosiddetto nuovo anticiclone africano con picchi sopra i 40°C al sud, con punte fino ai 45°C nelle zone interne soprattutto in Sardegna. Dunque, nella stessa settimana arriva un cambio di tendenza ma soprattutto di temperature radicale.