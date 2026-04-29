Garlasco, nuovo colpo di scena: per la procura Andrea Sempio “ha ucciso Chiara Poggi da solo”

Uno scenario completamente diverso, una scena del crimine ben differente da quella finora prospettata. Per la procura di Pavia il delitto di Garlasco avrebbe un solo omicida e non sarebbe, stando all’accusa dei magistrati, Alberto Stasi. La procura ha infatti invitato Andrea Sempio a comparire il 6 maggio alle ore 10, ma la vera sorpresa è la modifica del campo di imputazione, che si è trasformato in omicidio volontario eliminando la parte in cui si parla di un’accusa in concorso con ignoti o con Alberto Stasi.

Delitto di Garlasco, la procura modifica il capo di imputazione di Sempio

In sostanza, per la procura Sempio, amico del fratello della vittima Chiara Poggi, sarebbe stato l’unico presente sulla scena del crimine e non verrebbe quindi più accusato di omicidio in concorso con altri. L’omicidio viene così contestato dai pm soltanto a Sempio. La procura, inoltre, sembrerebbe pronta a sollecitare alla procura generale di Milano una richiesta di revisione del processo Stasi, l’ex fidanzato di Chiara condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio.

Sempio, indagato nelle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, a distanza di quasi venti anni dal delitto di Garlasco, è stato convocato dalla procura mercoledì 6 maggio alle ore 10. L’avvocata Angela Taccia, che difende Sempio, ha spiegato che sta valutando i passi più opportuni per la strategia difensiva “tenendo conto del fatto che per la seconda volta dall’inizio dell’inchiesta Andrea viene convocato ma senza che gli atti delle indagini siano stati depositati”.