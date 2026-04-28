Come ampiamente anticipato, il caldo estivo di questi giorni sta lentamente cedendo il passo a un cambiamento delle condizioni meteo. Al momento il fenomeno interessa soprattutto le regioni settentrionali, dove già da oggi le temperature sono in sensibile calo e si segnalano anche temporali improvvisi; nelle prossime ore, tuttavia, coinvolgerà anche il resto del territorio italiano.

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, a causa del cedimento dell’alta pressione, che finora ha garantito temperature sopra la media e cielo sereno, sono previste forti precipitazioni sulle Alpi e sugli altri rilievi del Nord Italia. Al Centro-Sud il clima resterà inizialmente estivo, con punte di 26-27 gradi soprattutto sulle regioni tirreniche centrali, ma già da domani lo scenario sarà in evoluzione.

Meteo impazzito: dall’estate anticipata al ritorno del freddo in pochi giorni. Ma il primo maggio il clima tornerà in linea con i valori tipici della primavera

Il Nord resterà esposto a nuvolosità e temporali sparsi, con un peggioramento che interesserà anche le zone di pianura, mentre al Centro-Sud inizierà un graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche. La situazione si accentuerà giovedì, quando il calo termico riguarderà tutte le regioni, anche per effetto del rinforzo dei venti di Grecale. Secondo i modelli previsionali, le temperature massime potranno diminuire di 5-6 gradi, tornando su valori più in linea con le medie di fine aprile e inizio maggio. Sono inoltre attese nuvole sparse e rovesci irregolari.

Per venerdì 1° maggio, Festa dei Lavoratori, il tempo tornerà stabile e soleggiato su gran parte dell’Italia, pur non escludendo qualche acquazzone isolato al Sud, in particolare tra bassa Calabria e Sicilia.