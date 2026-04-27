Dopo l’acquisizione di Twitter, ribattezzato X, Elon Musk aveva annunciato l’intenzione di creare un software per chattare. Ora, a tre anni da quell’annuncio, il discusso magnate dell’high-tech lancia la sfida a WhatsApp e Telegram, annunciando l’imminente arrivo di XChat, un’applicazione di messaggistica istantanea basata sulla piattaforma social X.

Ma non è tutto. Parallelamente a questo nuovo prodotto, Musk ha già pronta un’altra sfida, che dovrebbe chiamarsi X Money. Si tratterà, come da lui stesso annunciato, di una sorta di PayPal per effettuare pagamenti. Un progetto tutt’altro che teorico, già entrato in fase di test: i dipendenti di X lo stanno provando internamente, in vista di un rilascio globale previsto nei prossimi mesi.

Musk lancia il guanto di sfida a WhatsApp e Telegram: arriva XChat, la nuova applicazione di messaggistica legata al social network X

XChat sarà un software liberamente scaricabile, anche in Italia, ma al momento non sembra destinato a rivoluzionare il modo in cui le persone comunicano. Dovrebbe infatti includere funzionalità già diffuse tra i concorrenti, come la modifica e l’eliminazione dei messaggi inviati, il blocco degli screenshot per motivi di privacy e l’invio di contenuti multimediali che si autodistruggono.

Anche sul fronte della sicurezza non si preannunciano grandi novità: le chiamate audio e video saranno protette, come già avviene con WhatsApp e Telegram, dalla crittografia end-to-end. Tuttavia, come promesso da Musk, nei mesi successivi al lancio globale di XChat verranno introdotte nuove funzionalità esclusive, probabilmente legate al chatbot Grok, parte dell’ecosistema del magnate. L’obiettivo, dichiarato da tempo, è quello di fondere X, XChat e il futuro X Money in un’unica app “tuttofare”.