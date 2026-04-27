Il caldo di questi giorni ha le ore contate. A certificarlo è Federico Brescia, esperto de iLMeteo.it, secondo cui già da domani è previsto un deciso calo termico a causa di correnti di aria fredda provenienti dal Nord Europa. Oggi la giornata sarà in linea con quanto già visto nel weekend, con sole, scarsa nuvolosità e temperature ben al di sopra della norma del periodo.

Ma già da questa sera è previsto un cambio di rotta, causato da una perturbazione proveniente dalla Francia. Un cambiamento che sarà ancora più evidente domani, quando al Nord Italia aumenterà progressivamente la nuvolosità, con precipitazioni che interesseranno soprattutto il Piemonte e la Lombardia, mentre al Centro-Sud la situazione resterà relativamente stabile.

Meteo impazzito: dal caldo anomalo ai temporali, l’Italia verso un brusco cambio termico

Mercoledì il fronte perturbato continuerà il suo attraversamento della penisola, estendendo il maltempo a gran parte del Paese. Una massa d’aria fresca spazzerà via la bolla d’aria calda, dando vita a un contrasto termico che potrebbe favorire la formazione di fenomeni atmosferici violenti. Secondo i modelli meteorologici, potranno verificarsi temporali rapidi ma molto intensi, con un alto rischio di grandinate locali e improvvise raffiche di vento.

Il Nord e le regioni adriatiche saranno le zone più colpite, fungendo da “frontiera” per questo scontro tra masse d’aria radicalmente diverse. Si arriverà così a giovedì, quando l’instabilità interesserà gran parte dell’Italia, aggravata da correnti fresche in arrivo anche dai Balcani.

Il maltempo dovrebbe lasciare l’Italia già da venerdì, in tempo per regalare giornate più primaverili, con temperature miti, in vista dell’atteso ponte del Primo Maggio.