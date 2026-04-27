Protesta davanti a Buckingham Palace contro la visita del re da Trump

Milano, 27 apr. (askanews) – I manifestanti della “Stop Trump Coalition” hanno organizzato una protesta in costume davanti ai cancelli di Buckingham Palace, mentre il re Carlo III di Gran Bretagna inizia la visita di Stato negli Stati Uniti. “È assolutamente sbagliato che il Re ceni e pranzi con il guerrafondaio in capo Donald Trump quando ha acceso la miccia di una bomba a orologeria contro l’economia globale”, ha dichiarato Jake Atkinson, portavoce della Stop Trump Coalition.