Il video degli spari al corteo del 25 aprile a Roma: fermato 21enne

Roma, 29 apr. (askanews) – Si chiama Eithan Bondì il ragazzo di 21 anni sospettato di avere esploso alcuni colpi di pistola ad aria compressa a Roma, in occasione della festa del 25 aprile, come si vede in questo video diffuso dalla polizia e ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Il giovane, che risiede con la famiglia nella zona di Monteverde, è di religione ebraica. Gli inquirenti contestano i reati di tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di armi.Le indagini della Digos della Polizia di Stato sono partite dall’analisi delle immagini delle telecamere a circuito chiuso presenti nella zona del Parco Schuster e della Basilica di San Paolo dove sabato durante la festa della Liberazione due attivisti dell’Anpi, un uomo ed una donna, che avevano il fazzoletto dell’associazione al collo, sono stati raggiunti da dei piombini sparati da una persona che era a bordo di uno scooter.Il soggetto, autore dell’attentato, indossava una giacca mimetica e un casco integrale. L’uomo colpito è stato ferito vicino al collo e alla guancia mentre la donna alla spalla. Eithan Bondi è stato oggetto di una perquisizione nella serata di martedì 28 aprile.