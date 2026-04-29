Il meteo, con l’ultimo brusco cambiamento, divide in due l’Italia. A raccontarlo è Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, secondo cui al Nord domina l’instabilità, accompagnata da un sensibile calo delle temperature, mentre al Centro-Sud persistono sole e caldo anomalo, con punte di 26-28 °C.

Domani la situazione evolverà ulteriormente, con l’ingresso di aria fresca proveniente dai Balcani, che farà scendere le temperature su tutta la Penisola. Per effetto di questo ennesimo stravolgimento, tra oggi e domani saranno possibili rovesci isolati e di breve durata, soprattutto al Nord-Ovest e lungo la fascia adriatica. Non si esclude, però, che le precipitazioni possano interessare a macchia di leopardo anche il resto del Paese.

Il meteo divide in due l’Italia: al Nord previste piogge, mentre al Sud persiste il caldo anomalo

Fortunatamente questa parentesi di maltempo sembra avere le ore contate. Secondo i modelli previsionali, già da venerdì 1° maggio assisteremo a un nuovo cambio di scenario, con il sole che tornerà a prevalere su gran parte dell’Italia. Nonostante la scarsa nuvolosità, le temperature si assesteranno intorno ai 22-23 °C, regalando un weekend all’insegna di un clima mite.

Il vento, che in queste ore sta spazzando il Paese, si attenuerà sensibilmente. Tutto, però, cambierà di nuovo all’inizio della prossima settimana, quando al Nord tornerà il maltempo, con piogge diffuse e intense. Di conseguenza si registrerà un calo termico significativo, che potrebbe portare persino a qualche nevicata sulle cime più alte delle Alpi. Un peggioramento che, nei giorni successivi, potrebbe estendersi anche alle regioni del Centro-Sud.