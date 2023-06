Allerta caldo con 13 città da bollino arancione: l’Avviso del Ministero della Salute

Allerta caldo arriva in queste ore su diverse zone della Penisola con le temperature alte in molte città, secondo il Ministero della Salute.

Allerta caldo annunciata dal Ministero della Salute con un elenco di città divise dai colori in base alle criticità riguardo, in particolare, le alte temperature che si stanno alzando dopo le intense piogge delle ultime settimane.

Allerta caldo con 13 città da bollino arancione

Dopo settimane di intense piogge e di maltempo su tante Regioni d’Italia, arriva l’ondata di caldo che coincide con l’inizio dell’estate. Il Ministero della Salute ha diramato un bollettino evidenziando in un elenco le città che sono più a rischio per le elevate temperature. “Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione”, si legge suo portale del Ministero. Nella giornata di giovedì 22 giugno sono ben 13 le città con il bollino arancione.

L’Avviso del Ministero della Salute

Dunque, per il ministero della Salute per la giornata di Giovedì 22 Giugno è previsto un bollino arancione per le seguenti città: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Verona. Bollino giallo invece a Bari, Cagliari, Civitavecchia, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste, Venezia, Viterbo.

Il bollino arancione indica “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili, dagli anziani ai bambini fino alle donne in gravidanza e chi soffre di malattie croniche”, si ricorda sul sito ministeriale.