Allerta caldo con temperature oltre i 40 gradi nei prossimi giorni: le città più a rischio

Allerta caldo annunciata anche dopo il weekend con temperature che arriveranno a superare anche i 40 gradi. Il Ministero della Salute pubblica i suoi bollettini giornalieri evidenziando quelle che sono le città più a rischio.

Allerta caldo con temperature oltre i 40 gradi nei prossimi giorni

L’ondata di caldo nella settimana più afosa si estende anche oltre il weekend con temperature che si alzano vertiginosamente. Il Ministero come divide le città in base al colore del bollino. Il verde è il livello di normalità, poi c’è il giallo, vale a dire lo “stato di pre-allerta. Condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”. Poi si passa al colore dell’arancio: “Temperature elevate e condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nelle persone più a rischio” e infine il bollino rosso che sta a significare “ondata di calore. Condizioni ad elevato rischio che durano per 3, o più, giorni di seguito”. In questi giorni sono previste temperature massime elevate, che potranno raggiungere diffusamente valori di 40°C. Inoltre, il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito dei consigli da seguire in queste giornata di caldo.

Segui 10 semplici regole per proteggerti dal caldo: comportamenti e misure per limitare l’esposizione alle alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione

Aiuta le persone più fragili e facilmente a rischio a proteggersi

Proteggi dal caldo anche gli animali domestici con semplici accortezze

Parla con il tuo medico se soffri di malattie croniche o stai seguendo una cura

Consulta i bollettini sulle ondate di calore sulla tua zona, disponibili sul sito del Ministero della Salute, per prendere le adeguate precauzioni

Le città più a rischio

Secondo gli esperti di meteweb.eu la “nuova ondata di caldo inizierà lunedì 17 luglio e farà subito sul serio, ma i due giorni più caldi saranno quelli successivi: martedì 18 e mercoledì 19 luglio”. Le temperature sul territorio padano, dal Veneto al Piemonte passando appunto per la Pianura Padana, sono previsti picchi fino a 41 e 43 gradi. Anche al Centro/Sud sono annunciati “picchi di +48/+49°C in molte località, non solo in Sardegna e Sicilia ma anche in Puglia e Calabria”.