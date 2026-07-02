Maltempo in Italia: allerta meteo rosso in Veneto, arancione in Emilia-Romagna e giallo in altre 13 regioni, per temporali, grandine e vento

Dopo giorni di caldo intenso con temperature vicine ai 40 gradi, l’Italia fa i conti con un brusco cambio di scenario. Una perturbazione di origine atlantica, che nella giornata di ieri ha colpito soprattutto il Nord, scende oggi verso le regioni centrali e parte di quelle meridionali, portando temporali, grandinate e raffiche di vento forte. La Protezione Civile ha diramato per la giornata di giovedì 2 luglio un bollettino che coinvolge complessivamente 15 regioni, con livelli di allerta meteo differenziati.

Le regioni in allerta meteo rossa e arancione

Il livello di rischio più alto riguarda il Veneto, dove è stata dichiarata l’allerta rossa per rischio idrogeologico e temporali, con particolare attenzione all’area delle Prealpi vicentine. Solo nelle ultime ore, tra il pomeriggio di ieri e la notte, i Vigili del Fuoco sono intervenuti circa 390 volte sul territorio regionale, soprattutto per rimuovere rami e alberi pericolanti e mettere in sicurezza pali danneggiati dalle raffiche di vento che hanno interessato tutte e sette le province venete.

Subito sotto, in Emilia-Romagna scatta l’allerta arancione sempre per rischio temporali: la regione si prepara a fenomeni intensi, con possibili grandinate e forti raffiche di vento nelle prossime ore.

Le 13 regioni in allerta gialla

Il bollettino gialla, di criticità ordinaria, coinvolge gran parte della Penisola: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana e Umbria. Anche in queste aree sono previsti rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, in esaurimento verso sera.

I danni già registrati

Il maltempo ha già lasciato il segno in diverse zone del Paese. In Friuli Venezia Giulia si segnalano alberi sradicati e tre incendi causati da fulmini, con temporali e vento forte da nord-ovest che hanno colpito soprattutto la pianura e la fascia costiera, tra il basso pordenonese e la bassa udinese. A Milano un violento temporale ha fatto cadere un albero sulle auto in sosta, mentre a Torino si sono registrate piogge intense accompagnate da grandinate.

Il contrasto con l’ondata di caldo che si allontana

Il maltempo di oggi arriva a stretto giro dopo giorni di caldo record, che nelle scorse settimane ha fatto registrare un’impennata di accessi ai pronto soccorso, con sintomi legati soprattutto a cali di concentrazione e irritabilità. L’ondata di calore non è però del tutto archiviata: restano in allerta rossa per rischio caldo solo Reggio Calabria e Catania, le due città dove le temperature elevate continuano a farsi sentire mentre il resto del Paese fa i conti con il fronte opposto, quello del maltempo.

Come comportarsi in caso di temporali e grandine

In presenza di allerta arancione o rossa, la Protezione Civile raccomanda le precauzioni di sempre: evitare spostamenti non necessari nelle aree a rischio, non sostare vicino ad alberi, impalcature o strutture instabili durante i temporali, mettere al riparo il veicolo in caso di grandinate previste ed evitare di attraversare sottopassi e corsi d’acqua durante i rovesci più intensi. Chi si trova nelle zone interessate dall’allerta rossa è invitato a seguire gli aggiornamenti diffusi dai canali ufficiali della Protezione Civile regionale.