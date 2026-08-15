Ferragosto 2026: 24 milioni di spostamenti, 15 medaglie azzurre, terremoti tra Indonesia, Sicilia e Spagna. La giornata in Italia e nel mondo

Ventiquattro milioni di spostamenti sulle strade italiane, 15 medaglie azzurre agli Europei, una scossa di magnitudo 3,9 nel Catanese e una di 4,8 in Andalusia avvertita fino a Málaga, mentre in Indonesia si contano ancora le conseguenze del sisma di magnitudo 7,7. Se si prova a raccontare Ferragosto 2026 attraverso i numeri, viene fuori una giornata molto meno immobile di quanto suggeriscano spiagge e città semivuote.

In Italia convivono almeno tre Ferragosto differenti. Quello di chi è ancora in partenza e di chi ha già cominciato il controesodo. Quello sportivo di un’Italia che continua a raccogliere medaglie agli Europei di Birmingham. E quello di territori che fanno i conti con incendi, caldo e persino una scossa di terremoto nel Catanese.

Fuori dai confini italiani, invece, la giornata è segnata, soprattutto, dalla sismicità tra Asia ed Europa e dagli effetti di un’estate di fenomeni estremi, dagli incendi nel Mediterraneo alle piogge record che hanno colpito il Giappone.

24 milioni di spostamenti: sulle strade partenze e primi rientri si incrociano

Il primo numero di Ferragosto è 24 milioni.

È la stima dell’Osservatorio della Mobilità Stradale di Anas: tra venerdì 14 e domenica 16 agosto prevede oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli sulla rete italiana. Non è più il tradizionale esodo in un’unica direzione: le ultime partenze verso mare e località turistiche si stanno già sovrapponendo ai primi rientri verso le città.

Per la mattina di Ferragosto è stato indicato il bollino rosso, che tornerà per l’intera giornata di domenica 16 con l’intensificarsi del controesodo. Per ridurre le criticità, Anas ha sospeso o chiuso fino al 7 settembre 1.175 cantieri, l’83% di quelli attivi, e ha mobilitato circa 2.500 persone tra tecnici, operatori e personale di esercizio.

È probabilmente questo il dato che fotografa meglio l’Italia reale del 15 agosto: mentre una parte del Paese è già arrivata a destinazione, milioni di persone continuano a muoversi.

L’altro numero italiano è 15: il Ferragosto delle medaglie

Poi c’è un numero molto più festoso: 15 medaglie.

La mattina degli Europei di atletica a Birmingham ha regalato alla squadra azzurra cinque podi soltanto nella marcia. Massimo Stano e Sofia Fiorini hanno conquistato l’oro nelle due maratone di marcia, Francesco Fortunato e Alexandrina Mihai l’argento nelle mezze maratone, Andrea Cosi il bronzo. Due risultati eccezionali: record europeo di Stano in 2h56:49 e record mondiale di Fiorini in 3h15:11 sulla nuova distanza.

Il bottino dell’Italia è così salito a sette ori, quattro argenti e quattro bronzi, per un totale di 15 medaglie.

E il Ferragosto dell’atletica non si è fermato alla marcia. Larissa Iapichino si è qualificata al primo salto per la finale del lungo con 6,94 metri, misura favorita da vento +2,2. Entrambe le 4×100 hanno conquistato la finale: quella femminile ha corso in 42.22, secondo tempo italiano di sempre e appena otto centesimi dal record nazionale, mentre gli uomini hanno chiuso le batterie in 38.50.

La serata può quindi cambiare ancora il conto.

In Sicilia una scossa di magnitudo 3,9

In un Ferragosto in cui i terremoti occupano molto spazio nelle cronache internazionali, anche l’Italia ha tremato.

A Linguaglossa, sul versante dell’Etna, è stata registrata una scossa di magnitudo 3,9, con epicentro a circa sette chilometri dal centro abitato. Non risultano feriti, ma il terremoto ha prodotto una frattura sulla strada verso Piano Provenzana e alcune attività della zona sono state evacuate precauzionalmente.

Secondo la Protezione civile siciliana, il sisma ha interessato la faglia della Pernicana, legata alla dinamica del vulcano. Le verifiche sul territorio sono proseguite nel corso della giornata.

Il dato va tenuto nella giusta proporzione: magnitudo e conseguenze non sono paragonabili ai grandi terremoti che hanno colpito altri Paesi, ma è uno degli episodi che compongono la particolare cronaca di questo 15 agosto.

La Spagna trema nella notte, la scossa arriva fino a Málaga

Poche ore prima aveva tremato anche l’Andalusia.

Alle 1.04 della notte, l’Instituto Geográfico Nacional spagnolo ha localizzato nell’area di Alhendín, vicino Granada, un terremoto di magnitudo Mw 4,8. Reuters lo ha indicato come magnitudo 5. La scossa ha provocato danni a edifici e automobili, ma non risultano feriti.

Il terremoto è stato avvertito in buona parte dell’Andalusia, compresa Málaga e numerosi comuni della sua provincia, da Fuengirola a Torremolinos e Vélez-Málaga. L’IGN ha continuato a registrare diverse scosse minori nell’area di Granada durante la mattinata, oltre ad alcuni piccoli eventi anche nella provincia malagueña.

La Junta de Andalucía ha attivato il piano per il rischio sismico e i servizi di emergenza hanno effettuato verifiche sugli edifici danneggiati.

Indonesia, il bilancio del terremoto 7,7 sale a 47 morti

Il terremoto dalle conseguenze più gravi resta però quello che ha colpito Flores, nell’Indonesia orientale.

L’ultimo bilancio comunicato dall’agenzia nazionale BNPB e riportato da Reuters parla di almeno 47 morti dopo la scossa di magnitudo 7,7. Frane e interruzioni delle comunicazioni stanno rendendo difficoltoso l’accesso a Nagekeo, una delle regioni più vicine all’epicentro, mentre risultano danneggiate più di 150 abitazioni oltre a scuole, strutture sanitarie ed edifici pubblici.

La BMKG, l’agenzia geofisica indonesiana, aveva contato già 235 repliche entro le 14 locali, comprese tra magnitudo 2,5 e 6,2. Nel corso del pomeriggio la rete ha continuato a registrare terremoti nell’area di Nagekeo.

Quasi contemporaneamente un secondo forte terremoto, di magnitudo 6,4, ha interessato la provincia di Sumatra Settentrionale. In questo caso non è stata diramata un’allerta tsunami e nelle prime ore non sono stati segnalati danni significativi.

La concentrazione temporale di terremoti può impressionare, ma non va interpretata automaticamente come prova di un aumento globale dell’attività sismica: eventi che avvengono in aree tettoniche differenti non hanno necessariamente un legame tra loro.

Il Giappone conta 360 millimetri di pioggia in 24 ore

Se in Indonesia il numero simbolo è 7,7, in Giappone è 360 millimetri.

È la quantità di pioggia caduta in sole 24 ore in alcune aree della prefettura di Chiba, accanto a Tokyo. Le precipitazioni record hanno provocato allagamenti, blackout e gravi disagi ai trasporti. Il bilancio è salito a otto morti.

A Narita circa 7.000 viaggiatori sono rimasti bloccati in aeroporto, proprio durante uno dei periodi di vacanza più intensi dell’anno. Più di 20.000 abitazioni sono rimaste temporaneamente senza elettricità.

È un’altra faccia degli spostamenti di Ferragosto: mentre milioni di italiani percorrono strade e autostrade, dall’altra parte del mondo migliaia di persone hanno trascorso ore ferme in uno dei principali hub aeroportuali asiatici.

Gli incendi restano il fronte aperto dell’estate europea

In Europa continuano intanto le operazioni contro gli incendi.

Nelle ultime ore evacuazioni hanno interessato località turistiche in Croazia e Grecia, mentre incendi sono stati affrontati anche in Francia, Germania e Spagna. Sulla costa croata vicino a Omiš circa 1.200 persone hanno dovuto lasciare l’area; nel nord della Grecia oltre 300 residenti e turisti sono stati evacuati via mare dalla zona di Siviri.

Anche in Italia il fronte più delicato resta la Carnia, in Friuli Venezia Giulia. L’incendio sul Monte Amariana continua a richiedere mezzi aerei e personale a terra. L’ARPA Friuli Venezia Giulia sta monitorando anche gli effetti del fumo sulla qualità dell’aria: nella mattinata del 15 agosto sono stati rilevati valori particolarmente elevati di PM10 ad Amaro e possibili superamenti delle soglie giornaliere nelle aree interessate.

Il caldo, almeno in Italia, comincia, però, ad allentare la presa. Secondo il bollettino del ministero della Salute, dopo settimane molto pesanti domenica resterà una sola città in bollino rosso, Bari.

Un Ferragosto tutt’altro che fermo

Visti tutti insieme, i numeri sembrano quasi appartenere a giornate differenti.

24 milioni di spostamenti in Italia.

15 medaglie azzurre.

7,7 la magnitudo del terremoto di Flores.

4,8 quella della scossa dell’Andalusia.

3,9 nel Catanese.

360 millimetri di pioggia in un giorno in alcune aree del Giappone.

Non esiste un filo scientifico che colleghi terremoti, incendi, piogge estreme e traffico di Ferragosto. Metterli nello stesso racconto non significa attribuire loro una causa comune.

Il filo è semplicemente il 15 agosto 2026.

Una giornata che in Italia significa vacanze, autostrade piene e una straordinaria mattinata sportiva; altrove significa ricerche tra le macerie, aeroporti bloccati o incendi da contenere.

Ed è forse questo il dato più interessante del Ferragosto di quest’anno: mentre una parte del mondo prova a fermarsi, le notizie non lo fanno affatto.