Alta tensione tra la Russia e la Nato: perché Mosca minaccia l’Alleanza e che cos’è l’exclave di Kaliningrad

Alta tensione tra la Russia e la Nato sull'exclave di Kaliningrad, tra minacce nucleari e rischio di un conflitto armato.

Lo scontro tra la Russia e la Nato si inasprisce, sempre più. Mosca ha scritto all’Alleanza Atlantica, attraverso la sua ambasciata in Belgio, per protestare contro la linea “avventurista e irresponsabile”, con riferimento anche alle esercitazioni per simulare “l’isolamento” dell’exclave di Kaliningrad.

Per la Russia si tratta di un’azione che aumenta “notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto”. E per questo il Cremlino si dice pronto a ricorrere “all’intero arsenale di armi a sua disposizione” per difendere il suo territorio. Facendo così riferimento anche alle armi nucleari.

Alta tensione tra Russia e Nato

La Nato conferma di aver ricevuto la lettera e spiega di aver risposto denunciando le “minacce” di ricorso all’uso della forza da parte di Mosca. “L’Alleanza – si legge nella nota di Mosca – sta conducendo una campagna informativa su larga scala per alimentare il mito della minaccia russa e diffondere informazioni non corrispondenti alla realtà sulle presunte intenzioni di Mosca di attaccare uno degli Stati baltici entro il 2029”.

La Russia accusa la Nato di ignorare “completamente” le dichiarazioni sul fatto che non ci sia alcuna novità, né alcuna motivazione, per azioni militari del genere. Allo stesso modo, il Cremlino lamenta che l’Alleanza ignora la proposta di “mettere nero su bianco garanzie reciproche di sicurezza”.

La Nato, da parte sua, risponde ricordando che l’Alleanza è solo “difensiva” e che “nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta una minaccia per alcuna parte della Russia”, come sottolinea la portavoce della Nato, Allison Hart. Che ha poi condannato “la minaccia dell’uso della forza, compresa qualsiasi retorica nucleare irresponsabile”.

Cos’è l’exclave di Kaliningrad e perché è così importante

Kaliningrad è l’exclave russa che si trova in territorio europeo: la città e l’oblast (la regione circostante) sono grandi più o meno quanto l’Irlanda del Nord (la metà del Belgio) e contano una popolazione di circa un milione di persone. Il territorio, che affaccia sul mar Baltico, è circondato da una parte dalla Lituania e dall’altro dalla Polonia. La sua importanza è data non solo dalle dimensioni rilevanti, ma anche dall’affaccio sul mar Baltico.