Inaugurato a Bruxelles un edificio intitolato a “David Maria Sassoli”

Bruxelles, 29 set. (askanews) – Si è tenuta a Bruxelles la cerimonia di inaugurazione dell’edificio intitolato a “David Maria Sassoli” del Parlamento europeo. Ad inaugurare l’evento la presidente del Parlamento Ue, Roberta Metsola, a cui sono seguiti gli interventi della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e del ministro degli Esteri Antonio Tajani, il quale ha sottolineato come “associare il nome” di Sassoli “a uno degli edifici nei quali si svolge ogni giorno la vita democratica dell’Unione Europea celebra la determinazione con cui ha servito la causa del popolo europeo, impegnandosi affinché fosse vicina ai suoi cittadini, fedele ai valori di libertà, solidarietà e rispetto della dignità umana posti a fondamento del progetto di integrazione”.Hanno partecipato alla cerimonia, inoltre, numerosi esponenti politici italiani ed europei, tra cui la Presidente del gruppo S&D Iratxe Garcìa Pérez, la segretaria del PD Elly Schlein e l’ex Presidente del Consiglio e della Commissione europea Romano Prodi. Presenti, tra gli altri, il vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo Raffaele Fitto, l’europarlamentare Nicola Zingaretti, i figli e la vedova dell’ex presidente del Parlamento europeo scomparso a gennaio 2022.