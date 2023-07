Altro che lotta all’evasione, Salvini vuole un condono tombale

Lotta all’evasione è presto risolto se fosse per quel “genio” di Matteo Salvini che propone una sorta di condono tombale. Tuttavia, le genialate del vicepremier toccano anche altri temi come la riforma della giustizia.

Lotta all’evasione, Salvini vuole un condono tombale

L’ultima idea “geniale” di Matteo Salvini per combattere l’evasione fiscale è un condono tombale. “Una grande e definitiva pace fiscale” per liberare “milioni di italiani ostaggio da troppi anni dell’Agenzia delle entrate”.

Ma le genialate non sono finite: “Gli evasori totali per me possono andare in galera e buttare la chiave, ma se qualcuno ha un problema fino a 30 mila euro che si trascina da anni, chiudiamola. Gliene chiediamo una parte e azzeriamo tutto il resto”, ha concluso Salvini.

Il vicepremier sulla riforma della giustizia

Nella riforma della giustizia “non ci devono essere tabù. Come per lo sciopero ferroviario non puoi bloccare un Paese, così non possono essere pochi magistrati a bloccare una riforma“: è la risposta del vicepremier a Matera. “La riforma della giustizia è urgente perché serve agli italiani. Vogliamo farla in fretta senza escludere nessuno, cioè ascoltando tutti e coinvolgendo tutti. Una giustizia più veloce – ha concluso Salvini, – serve anche ai magistrati”.

Poi, ultimo argomento affrontato dal leader della Lega riguarda gli scioperi: “Vigilerò affinché si arrivi a un accordo fra aziende e sindacati per il comparto ferroviario e aeroportuale, visto che oggi c’è lo sciopero negli aeroporti. Ci sono contratti fermi da sei anni, conto che il problema si risolva in poche settimane. Il diritto allo sciopero è garantito dalla Costituzione, lo sciopero però non può lasciare a piedi milioni di italiani e turisti“, ha sottolineato a margine della visita a un cantiere ferroviario a Capurso, in provincia di Bari.

