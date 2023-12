Altro che Manovra blindata. Dalle destre una pioggia di emendamenti-marchette

Tra gli emendamenti alla Manovra spuntano 4 milioni per nuove assunzioni al ministero di Lollobrigida. E altri 30 per la ricerca in agricoltura.

C’è anche un fondo per sostenere le spese veterinarie di chi ha animali d’affezione. Una misura sulle “specie autoctone”, un’altra che finanzia le colonnine per le chiamate d’emergenza alle forze di polizia, 200mila euro all’anno per un asilo nido a Montereale Valcellina (Pn) e altrettanti per il recupero di un immobile del comune a Poggio Reale (Tp), oltre a un contributo di 300mila euro in tre anni (100 l’anno dal 2024 al 2026) alla Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana. Dalla Manovra blindata, con la maggioranza che non avrebbe dovuto presentare emendamenti, al pacchetto di proposte presentate tra la notte di martedì e mercoledì dai relatori il passo è stato breve, brevissimo.

Ma soprattutto si tratta di micro misure che hanno tutto il sapore di marchette. “Ci sono tre tipi di emendamenti che arrivano dai relatori. Gli emendamenti dei relatori che arrivano dal governo, quelli dei relatori e gli emendamenti marchetta”, ha affermato il capogruppo di M5S in Senato, Stefano Patuanelli. Tra le marchette c’è sicuramente il finanziamento alla Fondazione di cui sopra per permettere alle amministrazioni pubbliche di avvalersi della Fondazione Gazzetta per l’implementazione delle azioni per semplificare le procedure amministrative.

Ebbene tale Fondazione è stata creata da Enrico Michetti, balzato agli onori della cronaca dopo la candidatura a sindaco di Roma per il centrodestra. Seicentomila euro in tre anni per il nuovo museo archeologico di Poggioreale (Trapani) e altri seicento per un asilo nido a Montereale Valcellina (Pordenone) sono altre due marchette. Montereale si trova all’interno della circoscrizione elettorale del ministro di FdI Luca Ciriani e nella provincia di Pordenone, guidata dal presidente dell’ente nonché sindaco di Pordenone, Alessandro Ciriani, fratello del ministro, come fa notare Huffington Post. Poggioreale è un piccolo comune amministrato da Carmelo Palermo, docente dello staff del sottosegretario Vittorio Sgarbi.

Per la gioia della Lega poi si prevede un minimo di 30 euro e un tetto massimo di 190 euro mensili per il contributo al Sistema sanitario nazionale per i lavoratori frontalieri. Per assunzioni negli uffici del cognato d’Italia, ovvero il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, arrivano 2 milioni annui a decorrere dall’anno 2024. Nello stesso emendamento è prevista un’altra disposizione che autorizza la spesa di ulteriori due milioni di euro per il personale dell’Ispettorato che vigila sulle frodi dei prodotti agroalimentari. Nello stesso emendamento sono previsti, tra l’altro, una assunzione in ruolo dirigenziale a tempo indeterminato per il Dipartimento per la transizione digitale del ministero della Giustizia che viene dotato di 54 unità. Risorse in arrivo (2,5 milioni) anche per assunzioni negli uffici del Viminale.

Arrivano 6,8 milioni l’anno per tre anni per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e in sostegno alle aree colpite da calamità

Per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e in sostegno alle aree colpite da calamità naturali al ministero della Protezione civile e Politiche del mare di Nello Musumeci arrivano 6,8 milioni l’anno per tre anni. Mentre per la ricerca in campo agricolo sempre al ministero di Lollobrigida vanno 10 milioni in più dal 2024 al 2026. Fa discutere poi la norma che concede più tempo ai Comuni per fissare le aliquote Imu. La norma, che rimanda le scadenze del 14 e 28 ottobre, ha un impatto sui cittadini, chiamati a versare la seconda rata dell’Imu entro il 18 dicembre. Se le nuove aliquote comporteranno una differenza positiva, i contribuenti saranno di nuovo chiamati alla cassa entro il 29 febbraio 2024 (senza sanzioni e interessi). Nel caso di una differenza negativa, il rimborso è invece “dovuto secondo le regole ordinarie”.