Alvaro Vitali è malato? Età, biografia, ex moglie, figli, malattia e film dell’attore che ha interpretato Pierino

Chi è Alvaro Vitali, uno dei volti più noti della commedia sexy italiana e volto dell’iconico personaggio di Pierino.

Alvaro Vitali è malato? Età, biografia, e film dell’attore che ha interpretato Pierino

Alvaro Vitali, 72 anni e 156 centimetri di altezza, è un attore e cabarettista italiano nato il 3 febbraio 1950 a Roma. Sin da giovane, ha sempre nutrito una forte passione per il canto e per il ballo. Ancora studente e dopo aver lavorato come elettricista, è stato scoperto da Federico Fellini durante un provino.

Nel 1969, ha esordito al cinema proprio con Fellini, ottenendo una piccola parte in Fellini Satyricon. Successivamente, il regista lo volle anche in I clowns del 1971; in Roma del 1972, pellicola in cui era un ballerino di tip-tap; e in Amarcorddel 1973.

Il successo di Vitali è legato alla commedia sexy all’italiana che ha rappresentato uno dei più potenti fenomeni cinematografici a livello commerciale. In seguito alla sua partecipazione ne La poliziotta con Mariangela Melato, l’attore è stato notato dal produttore Luciano Martino e, da allora, ha cominciato a collaborare con la Dania film.

Dalla seconda metà degli anni ’70, ha partecipato a film con Lino Banfi e Renzo Montagnani per poi cominciare a interpretare il personaggio di Pierino. Nel ruolo, ha girato numerosi film come Pierino contro tutti del 1981 e Pierino colpisce ancora del 1982.

Con il tramontare della commedia sexy, anche il successo dell’attore è scemato. Nel 1990, il tentativo di rilanciarlo con il film Pierino torna a scuola, infatti, è naufragato.

Nel nuovo secolo, la carriera di Vitali è stata rilanciata da Striscia la notizia, nel momento in cui ha cominciato ad affiancare l’imitatore Dario Ballantini. Nel 2006, invece, ha partecipato al reality show La fattoria ma ha dovuto lasciare il format a causa dell’asma di cui soffre.

Vita privata, ex moglie, moglie, figli e malattia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Alvaro Vitali ha una ex moglie con la quale è stato sposato per molti anni e dal quale ha avuto il figlio Ennio. Dal 2006, invece, è sposato con la cantautrice Stefania Corona, con la quale vive a Roma.

L’attore soffre di una forma cronica di asma bronchiale che gli provoca fatica nella respirazione e affanni, condizionando il suo quotidiano.