Amantea, travolto da un treno mentre guardava i fuochi d’artificio: morte un 27enne

Un 27enne è morto travolto da un treno ad Amantea, in Calabria: il giovane stava assistendo ai fuochi d'artificio per la festa patronale.

Tragedia in Calabria, ad Amantea, dove un giovane di 27 anni è morto travolto da un treno. Il ragazzo stava assistendo, insieme ad altre persone, a uno spettacolo pirotecnico in occasione della festa patronale. Intorno all’una di notte è stato travolto e ucciso da un treno in transito, per cause che devono ancora essere accertate.

Tragedia ad Amantea: 27enne muore travolto da un treno

L’incidente mortale è avvenuto nella stazione ferroviaria di Campora San Giovanni-Serra Ajello: secondo quanto ricostruito in un primo momento, il 27enne era sul posto con altre persone – tra cui la sorella – per assistere ai fuochi d’artificio organizzati a conclusione della festa patronale di San Francesco di Paola, nella frazione di Campora. L’impatto con l’Intercity è stato fatale, mentre le altre persone presenti si sono riuscite a salvare.

La tragedia è avvenuta dopo il concerto di Adriano Pappalardo, che si è tenuto nella piazza centrale del paese. Il pubblico si è poi spostato verso la spiaggia per assistere ai fuochi d’artificio, come avviene tradizionalmente in occasione della festa. Il giovane, insieme ad altre persone, sembra che sia andato sui binari per vedere meglio lo spettacolo pirotecnico. Dopo l’impatto col treno per lui non c’è stato niente da fare: i soccorsi hanno solo potuto constatare il decesso. La tragedia avviene dopo quella di Brandizzo, in cui cinque operai sono morti travolti da un treno, e sembra destinata a far parlare ancora di più della sicurezza nelle stazioni.