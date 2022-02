Ambra Angiolini oggi: compagno, figli e vita privata dell’ex protagonista di Non è la Rai

Chi è Ambra Angiolini, l’attrice italiana che è stata una delle ragazze protagoniste del programma Non è la Rai.

Ambra Angiolini: biografia e carriera dell’ex protagonista di Non è la Rai

Ambra Angiolini è nata a Roma il 22 aprile 1977, ha 44 anni, e ha sempre nutrito una forte passione per il mondo dello spettacolo, manifestata sin da bambina. All’età di 15 anni, quindi, la donna ha esordito nel programma Bulli e Pupe, in onda su Canale 5, mentre nel 1992 è diventata una delle ragazze di Non è la Rai, ottenendo estremo successo e notorietà.

Dopo aver raggiunto la popolarità con Non è la Rai, l’artista si è cimentata anche con la carriera da cantante. Successivamente ha cominciato a condurre alcuni programmi particolarmente importanti.

Nel 2006, Ambra Angiolini ha debuttato al cinema con il film di Ferzan Ozpetek Saturno contro. Da questo momento in poi, l’attrice è diventata uno dei volti di punta e più amati del cinema italiano. La donna ha recitato anche in alcune fiction trasmesse sul piccolo schermo come Il silenzio dell’acqua.

Nel 2020, è uscito il suo primo libro in cui racconta la sua eterna lotta contro la bulimia.

Chi è Ambra Angiolini oggi? Compagno, figli e vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, Ambra Angiolini è stata a lungo legata al cantante Francesco Renga, dal quale ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo.

La relazione tra l’attrice e il cantante è cominciata nel 2004, per poi concludersi nel 2015. Nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Leggo nel 2018, la donna ha rivelato di essere riuscita a superare i problemi legati alla bulimia grazie alla relazione con Francesco Renga e alla gravidanza della prima figlia, Jolanda.

Tra il 2017 e il 2021, ha avuto una relazione con l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri.

Al momento, dopo la fine burrascosa della storia d’amore con Massimiliano Allegri, l’attrice è single.