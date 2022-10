Ambra Angiolini, sfratto: c’è l’ordinanza ma l’attrice non vuole lasciare la casa di Milano

Ambra Angiolini, sfratto: è stato pubblicato in televisione il documento di sfratto nei confronti dell'attrice che non vuole lasciare la casa

Ambra Angiolini, sfratto: l’attrice avrebbe già dovuto lasciare l’appartamento di Milano per finita locazione. Tuttavia, nonostante l’ordinanza, non ha nessuna intenzione di lasciare la casa occupandola dunque abusivamente.

Ambra Angiolini, sfratto: c’è l’ordinanza

Il 3 ottobre 2022, il giudice del tribunale ordinario di Milano, sezione convalida sfratti, ha firmato l’ordinanza di sfratto per la casa dell’attrice Ambra Angiolini. Secondo il tribunale il contratto di affitto è scaduto il 30 giugno scorso. Ladri di case”, andata in onda nell’ultima puntata di “Fuori dal Coro“, il conduttore Mario Giordano ha mostrato un documento che fa riferimento allo sfratto.

“Sul documento – ha spiegato Giordano – compare il nome di Massimiliano Allegri, ex fidanzato di Ambra Angiolini e intestatario del contratto di locazione scaduto il 30 giugno. Come si legge, lui non si oppone alla convalida, d’altronde da mesi lui non vive più nell’appartamento, chi sta occupando abusivamente è Ambra”. Nel documento viene mostrato anche il nome del giudice per lo sfratto, e di conseguenza “Angiolini dovrebbe lasciare al più presto l’appartamento”.

L’attrice non vuole lasciare la casa di Milano

A quanto pare l’attrice non avrebbe ancora iniziato il trasloco pur essendo passate oltre due settimane dalla sentenza del tribunale. Anzi l’attrice continua a vivere nell’appartamento milanese senza alcuna intenzione di lascarlo nonostante l’ordinanza di più di due settimane.

Nell’atto del tribunale di Milano sono riportare anche le spese – circa 1300 euro – che Allegri o Ambra dovranno pagare alla controparte – la Slitti – per i costi legali sostenuti. La slitti è la proprietaria di casa che ha portato l’attrice in tribunale da più di un anno.

