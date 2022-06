Saranno 13 i ballottaggi dei capoluoghi in programma il 26 giugno, dopo la tornata elettorale di domenica scorsa. Al primo turno 9 sono andati al centrodestra, a cui si può aggiungere Messina in cui ha vinto il candidato di una lista civica che fa riferimento al centrodestra. Tre i sindaci al centrosinistra.

Palermo ha cambiato colore (passando al centrodestra) come Lodi (in direzione opposta). Per quanto riguarda i ballottaggi, 7 vedono in testa il centrosinistra, 5 il centrodestra, uno una lista civica.

Ecco il risultato completo del primo turno nei 26 capoluoghi. Al centrodestra: Asti, Genova, La Spezia, Belluno, Pistoia, Rieti, L’Aquila, Oristano, Palermo e Messina. Al centrosinistra: Lodi, Padova e Taranto. Al ballottaggio: Alessandria, Cuneo, Como, Monza, Verona, Gorizia, Parma, Piacenza, Lucca, Viterbo, Frosinone, Barletta e Catanzaro.