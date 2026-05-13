Sondaggi politici, la classifica dei presidenti di Regione più e meno amati: vince Fedriga, bene i governatori del Sud

Il presidente di Regione più apprezzato dai suoi elettori è Massimiliano Fedriga, ma nei primi cinque posti troviamo ben tre governatori del Sud. È questo il quadro che emerge dai sondaggi condotti da Swg per l’Ansa sul gradimento dei presidenti di Regione.

In testa ci sono due governatori del Nord, entrambi della Lega: oltre a Fedriga troviamo anche Alberto Stefani, del Veneto. A seguire i presidenti di Calabria, Puglia e Campania. In generale va sottolineato che il gradimento è più alto tra i presidenti da poco eletti mentre scende tra chi è alla guida delle Regioni da più tempo. Bene i governatori di centrosinistra, mentre le ultime posizioni sono occupate quasi esclusivamente da presidenti di centrodestra (con un’unica eccezione).

Sondaggi politici, la classifica dei governatori più apprezzati: vince Fedriga davanti a Stefani

Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli-Venezia Giulia, è in testa al gradimento stando alla classifica basata sui sondaggi realizzati da Swg per l’Ansa: Fedriga ottiene il 65% dei consensi, in crescita di un punto rispetto allo scorso anno. Dietro di lui c’è Alberto Stefani, da poco eletto presidente del Veneto, con il 58%.

Nei primi cinque posti, però, ci sono ben tre presidenti di regioni del Sud. Al terzo posto troviamo il presidente calabrese Roberto Occhiuto al 53% (+1%), seguito da Antonio Decaro per la Puglia (51%) e da Roberto Fico per la Campania (47%). Va sottolineato come quattro dei primi cinque (l’unica eccezione è proprio Fedriga) siano stati eletti o confermati alla guida delle rispettive Regioni solamente negli ultimi mesi, nella tornata elettorale dello scorso autunno.

Al sesto posto troviamo invece due presidenti eletti un anno prima, nell’autunno del 2024: a pari merito ci sono il presidente dell’Emilia-Romagna Michele De Pascale e quella dell’Umbria Stefania Proietti, entrambi con il 45% dei consensi. Va però segnalato che proprio Proietti perde ben otto punti rispetto al 2025, facendo segnare il calo maggiore.

Il resto della graduatoria: in coda i presidenti di centrodestra

Andando avanti con questa classifica, troviamo Eugenio Giani (Toscana) al 42% ma in calo di cinque punti, Alberto Cirio (Piemonte) al 40% e in calo di due, Marco Bucci (Liguria) e Francesco Acquaroli (Marche), entrambi al 37%. Più indietro Attilio Fontana (Lombardia) al 35%, Marco Marsilio (Abruzzo), Alessandra Todde (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata), tutti al 33%, ma con netti cali che sono rispettivamente di due, quattro e sei punti.

A chiudere la classifica ci sono invece due presidenti del centrodestra, ovvero Francesco Rocca (Lazio) al 29% e in calo del 2% e Renato Schifani (Sicilia), stabile al 25%. In generale, gli ultimi posti sono occupati quasi esclusivamente da presidenti di centrodestra (con l’unica eccezione di Todde) mentre in alto troviamo tre presidenti di centrodestra e poi una sfilza di presidenti di centrosinistra, con cinque presenze tra i primi otto nonostante il centrosinistra governi solamente in sei delle Regioni considerate dal sondaggio.