Anarchici, Giannini: “Seguiamo il fenomeno con la massima attenzione”

“Queste violenze e queste proteste si stanno ripetendo ed è una situazione che dovrà essere esaminata con la massima attenzione. Fenomeno seguito molto attentamente su tutto il territorio nazionale”. È quanto ha detto il capo della Polizia, Lamberto Giannini, parlando degli scontri durante la manifestazione degli anarchici a Roma di sabato scorso e degli attentati che si sono verificati negli ultimi giorni a margine del convegno della sezione Anpi.

Le proteste e le manifestazioni degli anarchici, ma anche gli attentati, preoccupano il capo della Polizia Giannini

“Stiamo facendo indagini – ha detto a margine di un convegno Giannini – per accertare tutte le responsabilità. Sono stati già identificate e segnalate all’Autorità Giudiziaria oltre 40 persone. È in corso la visione dei filmati per accertare le singole responsabilità”.

“È una situazione che andrà analizzata. Queste violenze – ha precisato ancora il capo della Polizia – e queste proteste si stanno ripetendo e la situazione dovrà essere esaminata con la massima attenzione”.

