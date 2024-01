Anche il New Hampshire è di Trump: battuta Haley alle primarie, la nomination repubblicana è vicina

Due su due per Trump alle primarie repubblicane: vittoria anche in New Hampshire, ma la sua avversaria, Nikky Haley, non si arrende.

Un altro successo per Donald Trump. Anche se, stavolta, arriva con un margine inferiore rispetto a quello pronosticato dai sondaggi. Ma il succo non cambia: l’ex presidente Usa ha vinto anche le primarie repubblicane del New Hampshire, dopo il trionfo dell’Iowa.

Due su due, dunque, per Trump, che ottenendo oltre il 50% dei voti vede sempre più avvicinarsi la nomination per la Casa Bianca e la sfida al presidente Joe Biden. Il tycoon è il primo candidato del Partito repubblicano, non presidente in carica, ad aver vinto entrambi i primi stati delle primarie.

Primarie New Hampshire, Trump batte Haley

Trump ha sconfitto quella che ormai è la sua unica rivale, Nikki Haley, ottenendo il 54,6% dei consensi, contro il 43,6% della sua avversaria. Meno, comunque, del 20% di distacco pronosticato dai sondaggi.

Un risultato che però non scoraggia Haley, che sostiene che la competizione non è ancora finita; “Ci sono ancora decine di stati e il prossimo è la mia amata South Carolina”. Dove è stata due volte governatrice e al voto che si terrà tra un mese è comunque data in netto svantaggio. Una sconfitta in casa potrebbe davvero mettere fine alla corsa dell’ex ambasciatrice.

Haley quindi ci prova ancora e va all’attacco di Trump: “L’incoronazione di Trump sarebbe una vittoria per Biden. Il segreto peggio custodito in politica è quanto i democratici vogliano correre contro Trump, sanno che è l’unico repubblicano del Paese che Biden può sconfiggere”.

Per Trump, invece, la corsa è finita e ora i repubblicani si dovrebbero concentrare solo sulla sfida a Biden. E in effetti non è mai successo che un candidato che vincesse sia Iowa che New Hampshire poi non ottenesse la nomination.