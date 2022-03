Andrea Pucci: vita privata, ex moglie, figlia, spettacoli 2022

Andrea Pucci è un comico televisivo e teatrale. Nel corso della sua carriera ha partecipato a diversi programmi comici in tv. Non ha trascurato però l’esperienza teatrale che porta ancora in tour nel 2022.

Andrea Pucci: vita privata

Andrea Baccan è il nome all’anagrafe di Andrea Pucci ed è nato a Milano il 23 agosto del 1965. Pucci è un comico principalmente televisivo, infatti ha partecipato a diversi programmi comici come La sai l’ultima?, Quelli che il calcio, Colorado, Tiki Taka e Star in the Star. Ha anche condotto diversi programmi, come Big Show e La pupa e il secchione.

Prima della comicità, ha lavorato nella tabaccheria di famiglia a Milano. Poco dopo ha deciso di dedicarsi alla professione di gioielliere per poi dedicarsi completamente alla recitazione.

Andrea Pucci: ex moglie

La fidanzata del comico è Priscila Prado ed è brasiliana. Classe ’84 è una consulente di stile e di immagine. La donna è un’imprenditrice di successo per il brand Botondi Milano. Priscila è mamma di due gemelli, nati da una precedente relazione. Andrea Pucci ha una figlia, nata dal suo precedente matrimonio, che si chiama Rachele Baccan.

I figli

Pucci ha una figlia, nata dal suo precedente matrimonio, che si chiama Rachele Baccan. Durante un suo spettacolo ha dedicato una lettera molto toccante alla figlia.

Spettacoli 2022

Il comico porta a Milano nella stagione 2021/2022 il suo nuovo spettacolo dal titolo dal titolo “Il meglio di…”. Cliccando sul sito si possono vedere le date in cui il comico si esibirà ancora nel 2022.